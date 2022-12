De matrassen van Bedaffair gaan 25 jaar mee

Arend Vaders, mede-eigenaar van Bedaffair. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Arend Vaders (52) ziet aan de manier waarop een bezoeker van de circulaire beddenwinkel Bedaffair zich beweegt of hij rugklachten heeft. Als de klant zich op een matras neervlijt, weet hij genoeg. De synergie tussen matras, kussen en dekbed bepaalt het slaapcomfort, zegt zijn vrouw en mede-eigenaar Marjolein Vaders. ‘Klanten beseffen vaak niet dat die drie-eenheid essentieel is. De meeste mensen zijn zijslapers, dan adviseren we meestal de neksteunkussens. En uiteraard zoeken we het ideale matras.’

Bedaffair gebruikt alleen natuurlijke materialen voor zijn matrassen zoals kamelenhaar, paardenhaar en hennepwol. Onlangs had het een primeur: de opzet van een reparatie-atelier om zelfs een matras van 25 jaar oud een nieuw leven te geven.

Matrassen van synthetische materialen worden doorgaans na acht tot tien jaar afgedankt. ABN Amro heeft berekend dat het jaarlijks om 1,6 miljoen matrassen gaat. Matrassen gemaakt van natuurlijke materialen kunnen worden gerepareerd, benadrukt Arend Vaders: ‘De langere levensduur voorkomt dat een matras voortijdig bij het grofvuil terecht komt. Met een beetje geluk wordt die dan nog gerecycled. Anders komt zo’n oude matras in een verbrandingsoven of op een afvalberg en daar moeten we juist vanaf.’

Troep moet je niet produceren

Het vergt volgens hem een cultuuromslag in de branche. ‘Je kunt als leverancier meer verdienen door een nieuw bed te verkopen. Moeten we dat nog willen? Het consumentisme is doorgeslagen. Nederland kent een handelscultuur. Zo goedkoop mogelijk inkopen en zo duur mogelijk verkopen is ons adagium. Het wordt tijd om ook menselijkheid in te kopen, ook dan kun je nog geld verdienen. Troep moet je weggooien, maar eigenlijk moet je geen troep produceren.’

Of de klant nu kiest voor een boxspring of een houten ledikant, het maakt niet uit bij Bedaffair: als ze niet ecologisch zijn gefabriceerd zitten ze niet in het assortiment. ‘Het is een statement naar onze klanten’, aldus Vaders. ‘En gelukkig denken die ook na over duurzaamheid, de meesten willen geen plastic meer. Wij werken er in elk geval niet mee.’

De boxsprings en matrassen van Bedaffair worden in Nederland gemaakt. Het bedrijf haalt geen producten uit Azië, omdat het zelfs de schijn van uitbuiting in de keten wil vermijden. In de beddenindustrie zijn geen verhalen bekend over kinderarbeid, zegt Vaders. ‘Maar de bedden zijn niet certificeerbaar. Dus houden wij alles in eigen hand.’

Hennepwol van dichtbij is beter dan katoen van ver weg

In 1994 begonnen ze met matrassen te pionieren, vertelt Marjolein Vaders (51). ‘We zagen de schimmelvorming, de vieze plekken. Het is warm en vochtig in bed. Wij concludeerden dat de verkeerde grondstoffen werden gebruikt bij de fabricage van matrassen. Je hebt materialen nodig die niet schimmelen of degenereren.’

Marjolein Vaders, echtgenoot van Arend en mede-eigenaar van Bedaffair. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

En dus gebruikten Marjolein en Arend Vaders als eersten in hun branche hennepwol bij de productie van matrassen. Biologisch katoen heeft een flinke ecologische belasting, zegt Marjolein. ‘Daar is 8.000 liter water per kilo voor nodig. Bij hennepwol is het 800 liter per kilo. Katoen komt van ver, wol halen we het meeste wol uit Frankrijk. Bovendien is 5 procent van de productie van katoen biologisch, maar van de verkoop is het 7 procent. Iets klopt niet in die wereld.’ Het is hun droom om de hele productie van matrassen in eigen beheer te krijgen.

Wedergeboorte na een pijnlijk faillissement

Bedaffair is bezig met een wedergeboorte, nadat het familiebedrijf in 2013 failliet ging. Die crash leidde tot een pijnlijke breuk tussen Marjolein en haar vader Frans, die eigenaar en grootaandeelhouder was. ‘Het bedrijf ging al wat slechter’, vertelt ze. ‘Met een bezuinigingsplan van 400 duizend euro moest het bedrijf kunnen overleven. Mijn vader had een andere visie. Hij wilde goedkopere merken maken, maar dat leidde juist tot meer investeringen. In een jaar tijd zagen we het bedrijf afglijden.’

Het zette de toch al gecompliceerde verhouding tussen vader en dochter verder onder druk. ‘We hadden al een moeizame relatie. Mijn vader is een echte ambachtsman, wat zijn hoofd ziet, kunnen zijn handen maken. Wonderbaarlijk, maar een bedrijf leiden vergt andere competenties. We hebben hem diverse keren gewaarschuwd voor de mogelijke consequenties. Maar hij weigerde naar ons te luisteren.’

Uiteindelijk vroeg haar vader zelf het faillissement aan. Sindsdien heeft Marjolein hem niet meer gezien. ‘Ik heb er vijf jaar niet over kunnen praten, ik begon meteen te huilen.’ Na een korte stilte veegt ze de tranen uit haar ogen. ‘Het is nog steeds confronterend. Mijn vader wilde het beste uit zijn kinderen halen, maar het was nooit goed genoeg. Hij zei vaak tegen ons: jullie kunnen het niet.’

Na het faillissement kon Bedaffair vanwege de registratie bij de BKR vijf jaar lang geen financiering krijgen, zegt Arend: ‘De enige bank waar wij destijds terecht konden, was de voedselbank. We hadden niets meer.’

De volgende stap is Duitsland veroveren

In 2014 maakte Bedaffair een voorzichtige doorstart met drie bedden, nu staan alleen al in de showroom 22 verschillende bedden. Enkele maanden na de verhuizing naar het huidige pand in Heemstede brak de coronacrisis uit. Dat was even schrikken, aldus Arend. ‘We hadden minstens 50 duizend euro geïnvesteerd in de renovatie. Uiteindelijk hebben we goed gedraaid, omdat mensen hun spaargeld stopten in het interieur van hun woningen.’

Indirect voelt de bloei van Bedaffair als het bewijs dat Marjolein en Arend het bedrijf kunnen leiden zonder de man die niet in ze geloofde. Marjolein: ‘We waren in feite weer starters, we hebben het ook als echtpaar overleefd. Via mijn nichtje hoor ik dat mijn vader wel weer contact wil. Als hij nu op mijn pad komt, is het prima. Alsof een kennis opduikt. Ik heb niet het gevoel dat er nog een band tussen vader en dochter is. Ik denk ook niet dat die terugkomt.’

De volgende stap is het veroveren van de Duitse markt, zegt Arend tijdens de rondleiding door de showroom in Heemstede: ‘Het land van de innovatie. Frans kan nu niet meer zeggen dat we het niet kunnen.’