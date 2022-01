De mannen van KarTent willen de wereld verbeteren met karton: ‘bedrijven zijn duurzaam tot het op de prijs aankomt’

Timo Krenn met de kartonnen lampen van KarTent. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Karton is tegen alles bestand. Goed, bijna alles dan, want tegen de weergoden konden zelfs de drie jonge entrepreneurs van KarTent niet opboksen. Lachend laat Timo Krenn (34) een foto zien uit 2019 waarop hij en medeoprichter Jan Portheine (29) tot aan hun knieën in het water staan. Om hen heen staan zo’n 150 kartonnen tenten, eveneens onder water gelopen. ‘Festivalgangers klaagden dat er kikkers in hun tenten zaten.’

Die ochtend hadden de jongens nog nietsvermoedend, in de brandende zon, de kartonnen camping opgebouwd. Pas toen het tijd was om zelf te gaan genieten van het festivalweekend kwam het opeens met bakken uit de lucht. ‘Daar had de festivalorganisatie geen rekening mee gehouden.’ 40 centimeter water later moest de brandweer komen om het terrein leeg te pompen.

‘Een zuur begin van het weekend’, herinnert Krenn zich. Voor een deel van de tenten was het te laat. Maar na een speurtocht over het campingterrein – ‘Deze is droog. Hier kan nog iemand in!’ – en het opzetten van wat extra exemplaren konden de festivalgangers én de jonge ondernemers toch gaan feesten. En daarna in een tent kruipen zonder kikkers.

Medeoprichter Jan Portheine zet kartonnen lamp in elkaar. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Eigenlijk wil Krenn het niet te lang over de tenten hebben. ‘De rest is veel spannender.’ Toch begon het allemaal met de tent. Of liever: een hele reeks tenten, die na afloop van meerdaagse festivals werden achtergelaten. Tot grote ergernis van festivalganger Jan Portheine, destijds nog architect in opleiding. Samen met studievriend Wout Kommer (30) besloot hij de festivalwereld te verduurzamen. Hockeyvriend Timo Krenn, toen nog consultant op de Zuidas, werd er al snel bij gevraagd voor de zakelijke kant. ‘Mijn vader zei: je hebt een mooie baan, wat ga je doen met die kartonnen tenten’, vertelt Krenn in de keuken van het KarTent-kantoor in Amsterdam. Maar Krenn was vastbesloten: ‘Dit is uitdagender.’

Met Portheine op de ontwerpen, Kommer als creatieveling en Krenn op het management liep het gesmeerd. Binnen een paar jaar vielen festivalgangers over de hele wereld in slaap onder een kartonnen dak.

‘Wat gaan we doen om niet failliet te gaan?’

Eenmaal verliefd op het karton was er voor de mannen van KarTent geen weg meer terug. Ook niet toen de hele evenementensector op zijn gat lag door corona. ‘We zijn met het team gaan zitten en zeiden: we hebben nog geld voor drie maanden. Wat gaan we in godsnaam doen om niet failliet te gaan?’

Het antwoord bleek een kartonnen tussenschot, waarvan ze er meer dan 20 duizend wisten te verkopen. Een perfect voorbeeld van een tijdelijk product wat mensen snel weer weggooien, vindt Krenn. Je kan kiezen voor plexiglas, maar karton is goedkoper. ‘En dat kan je daarna gewoon recyclen.’

Er bleek nog veel meer mogelijk met karton. Het kantoor van KarTent is het levende bewijs. Van de kasten en de prullenbakken tot de wanddecoratie en het rekje voor koffiecups, alles is hier van karton. Nou ja, bijna alles, want de oproepkrachten staan nog bij een houten tafel om de kartonnen lampen in elkaar te zetten.

‘Dat begint best vervelend te worden trouwens’, zegt Krenn. Het in elkaar zetten van de lampen willen ze snel automatiseren. ‘We kunnen de vraag bijna niet meer bijbenen.’ Eigenlijk werken de kartondernemers, zoals ze zichzelf noemen, al vanaf het begin zo: ‘We lossen dingen op als we ze irritant vinden.’ De klantenservice kost steeds meer tijd bijvoorbeeld. ‘Misschien moeten we daar ook iemand voor in dienst nemen.’

Een beter bed

In de loods onder het kantoor worden eveneens overuren gedraaid. De vier meter hoge stapels karton – ‘genoeg voor ongeveer twee weken’ – torenen boven Krenn uit, terwijl hij enthousiast over de ultrasnelle snijmachine vertelt. ‘We hebben deze vorig jaar gekocht met het idee dat we overcapaciteit konden draaien, maar die machine zat een paar maanden later al vol.’ Met de juiste snijtekeningen kan de machine karton omtoveren tot een olifanten spaarpot, een glijbaan óf een bedframe.

Het is niet heel gek dat het drukker wordt. Na een deelname aan het programma Dragons’ Den en een samenwerking met Beter Bed weten steeds meer klanten de collectie van KarTent te vinden. Ook bedrijven zijn steeds meer bezig met duurzaamheid, stelt Krenn. ‘Tot het op geld aankomt.’ De heren krijgen nog regelmatig het verwijt dat een plastic variant goedkoper is. ‘Tja, er zijn tenten te vinden van 6 euro die worden overgevlogen uit China, maar dat is natuurlijk best raar. Daar willen we mensen bewust van maken.’

Volle vrachtwagens

En dus blijven ze zich richten op groei. De eerste KarTent pop-upstore werd afgelopen herfst geopend in Utrecht. ‘Klanten waren verrast over de kwaliteit. Blijkbaar vinden mensen het online toch een eng idee om een kartonnen lamp te kopen.’ Zelfs Krenns’ vader is inmiddels om. ‘Elke keer als ik in de winkel was, kwam hij ‘toevallig’ even langs.’

De heren dromen ondertussen verder. Over vijf jaar maken ze alles van karton, daar is Krenn zeker van. ‘Eerst was het om te overleven, maar nu kunnen we investeren.’ Ook de kartonnen tenten zijn nog niet afgeschreven, al was het alleen al om de lopende contracten. Met het sluiten van nieuwe festivaldeals wachten ze nog even: ‘Voor je het weet, zit je weer met twee volle vrachtwagens die nergens heen kunnen.’ Maar de festivalzomer blijft trekken. ‘En we geloven nog steeds in onze duurzame oplossing voor de plastic zooi die anders na het festival achterblijft.’