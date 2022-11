De levens van onze verre nazaten zijn minder waard dan het onze

De aarde kan wel voor zichzelf zorgen, concludeerde ik vorige week, verwijzend naar de kennis die paleontologen hebben verzameld over honderden miljoenen jaren leven op aarde. Het klimaatprobleem is een mensenprobleem. En vanuit het paleontologische perspectief bezien, is het uitsterven van de mens geen ramp. Ik verzet me, schreef ik, tegen deze nihilistische conclusie, maar weet niet goed waarom.

Omarm die conclusie toch, schreven sommige lezers. En ook: dat verzet komt door mijn ‘evolutionaire reflex’ die me ertoe aanzet zorg te dragen voor de eigen soort. Misschien. Maar eerst wil ik het beter begrijpen – en u vast ook.

We gaan daarom te rade bij misschien wel de vurigste pleitbezorger van de mensheid: Toby Ord, filosoof te Oxford. Hij schreef The Precipice, existential risk and the future of humanity, dat gek genoeg nog geen vertaling in het Nederlands heeft. Zijn missie is om de mensheid weg te sleuren van de afgrond.

Volgens Ord bedreigen vier ‘existentiële risico’s’ het voortbestaan van de mensheid. Nucleaire, biologische, klimatologische risico’s en risico’s die voortkomen uit artificiële intelligentie. In het leven geroepen door mensen, kunnen deze uitsterfrisico’s ook door mensen ongedaan worden gemaakt, stelt hij. Dat laten we nu even rusten.

Want de vraag is: waarom zouden we? De kern van zijn antwoord: vanwege de enorme potentie van de mensheid om in de toekomst rijke levens te leiden, rijk in de breedste zin des woords, veel rijker nog dan nu. Sterft de mensheid uit, door eigen stommiteit, door het negeren van de existentiële risico’s, dan gaan al de rijke levens van deze miljarden toekomstige mensen verloren. Het redden van deze toekomstige levens is zeer waardevol. Daarom dus. Volgens Ord, in een even gloedvol als virtuoos betoog. Lees dat boek vooral.

Overtuigd? Ik niet, en dat heeft alles te maken met de waarde van tijd. In algemene zin: voor mensen is alles wat in de toekomst ligt minder waard dan wat er in het heden bestaat. De huidige waarde van 100 euro over honderd jaar is een schijntje. Het terugrekenen van waarden in de toekomst naar het heden heet ‘verdisconteren’. De rente waarmee je dat doet, heet de ‘discontovoet’. Als die discontovoet ook maar een fractie groter is dan nul hebben waarden uit een verre toekomst een dagwaarde van nul. Hoe rijk ook, het leven van mijn verre nazaat in het jaar 10.122 heeft voor mij vandaag weinig tot geen waarde – en dat is dan nog familie!

Ord kent deze tegenwerping en gaat er in een appendix dieper op in. Hij schrijft dat filosofen unaniem van mening zijn er geen goede grond is om de levens van mensen verschillend te waarderen. Het leven van een Nieuw-Zeelander is vandaag de dag even veel waard als dat van een Zeeuw; mijn leven vandaag is evenveel waard als het leven van die verre nazaat in 10.122. Verdisconteren geeft geen pas; plaats en tijd zijn irrelevant.

Dit mag een verheven moreel oordeel zijn, in de echte wereld oordelen mensen anders. Mensen hebben een tijdsvoorkeur, nu is belangrijker dan later, al zijn mensen, dat dan weer wel, er tamelijk slecht in tijdsvoorkeuren consistent door te rekenen. Vandaar, bijvoorbeeld, dat deelname aan pensioenfondsen verplicht is.

Dat mag zo wezen, schrijft Ord, maar het is verkeerd. De mensheid moet dat vermaledijde verdisconteren maar afleren – omwille van de glorieuze toekomst van de mensheid.

Als stront stroop was, zei mijn vader vroeger, aten we alle dagen pannekoeken. Als al die toekomstige levens voor ons evenveel waard zouden zijn als het uwe, en het mijne, dan zouden we met liefde ons hele leven op een houtje bijten als het nodig was. Maar stront is geen stroop. We moeten verder nadenken.