De Kwestie: Is de rentecurve het laatste houvast voor beleggers?

Op dit moment lijkt er met de economie weinig mis. De groeicijfers zijn beter dan gedroomd. De winsten van de bedrijven in het eerste kwartaal overtreffen ook de verwachtingen en de prijzen van grondstoffen trekken aan.



Maar beleggers zijn toch in paniek, hetgeen blijkt uit de grote koersschommelingen dit jaar. Behalve de escapades van Trump is die afvlakking van de rentecurve reden voor de toenemende onzekerheid.



Terwijl de rest van de goegemeente in april vooral naar Gordon en Barbie googelde, was in de dealingrooms van banken en pensioenfondsen 'flattening yield-curve' de meest gezochte term op Google. 'Kort geld' is stukken duurder geworden door de zes renteverhogingen door de Fed (de Amerikaanse centrale banken) en de twee die nog te wachten staan. De lange rentes blijven laag omdat pensioenfondsen hun verplichtingen op lange termijn zoveel mogelijk willen indekken en veel langlopende obligaties door het opkoopprogramma in de portefeuille van centrale banken zitten. The Wall Street Journal, de bijbel van de Amerikaanse goeroes, berichtte onder de kop 'noodklok' dat de rentecurve niet meer zo klein is geweest als in 2007, aan de vooravond van de vorige crisis.



Maandag was het verschil tussen het rendement op de tienjarige staatslening en de tweejarige gekrompen tot minder dan een 0,5 procentpunt (50 basispunten): 2,96 tegen 2,48 procent. Dat zou voor beleggers een signaal moeten zijn de winterjas uit de kast te halen vanwege een koud voorjaar.



Dit laatste houvast zet iedereen op het verkeerde been.