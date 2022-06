De kunstmestproducent boert goed op de beurs, de voedselbezorger heeft het zwaar

Ahmed El-Hoshy, ceo van kunstmestproducent OCI Beeld OCI

WINNAAR: AHMED EL-HOSHY

Pittig beursweekje wel. Nadat Christine Lagarde en Jerome Powell hun gereedschapskisten openden om de eng ogende instrumenten tegen inflatie te grijpen, was de beer los. Alle aandelen in Amsterdam kleurden deze week dieprood.

Nou ja, bijna alle aandelen. Enkele lieten zich niet naar beneden slaan. Zoals Ahold Delhaize, de klassieke vluchtheuvel voor beleggers die een donkere tijd voorzien. Bij de middelgrote fondsen op het Damrak heet de uitzondering OCI, de kunstmestproducent die onder leiding staat van Ahmed El-Hoshy.

Deze van oorsprong Egyptische dertiger legde de weg af van zoveel corporate kampioenen: via Harvard en Goldman Sachs naar een mooie baan in de board. En daar heeft hij de wind mee. Bij gebrek aan wapenleveranciers en energiereuzen op het Damrak, is kunstmestproducent OCI nu waarschijnlijk het aandeel dat het hardst profiteert van het wapengekletter in de wereld. Kunst­mest wordt uit gas gemaakt en is dezer dagen schaars en duur.

Cru voor de wereld die nu al zucht onder een graantekort, maar El-Hoshy en zijn bedrijf houden er dus wel een dik belegde boterham aan over. OCI geldt als marktleider die door belangrijke connecties in het Midden-Oosten extra sterk staat. Daarbij was er deze week ook nog eens nieuws dat de koers van OCI in Nederland een kontje gaf. In de haven van Rotterdam gaat het bedrijf een nieuwe kunstmestterminal bouwen om in de toekomst met duurzaam opgewekte energie het krachtvoer voor planten te produceren.

Jitse Groen, ceo Just Eat Takeaway Beeld ANP

VERLIEZER: JITSE GROEN

Terwijl de man die het voedsel helpt groeien er lekker bijzit, geldt dat bepaald niet voor de man die de maaltijd bezorgt. Jitse Groen stond afgelopen jaren al vaker aan de rechterkant van deze rubriek en ook deze week is het weer zover.

Just Eat Takeway is het klassieke voorbeeld van een techbedrijf dat het de laatste tijd voor zijn kiezen krijgt. Dergelijke bedrijven leenden veel goedkoop geld om hun snelle groei te bekostigen. Nu de rente stijgt, heeft dat grote gevolgen voor de verwachte winst. Groen heeft zich daarbij ook verslikt in de overname van het Amerikaanse Grubhub. Just Eat, dat Groen in 2000 op 21-jarige leeftijd oprichtte, verloor dit jaar al tweederde van zijn waarde. Deze week werd het aandeel ongeveer 20 procent minder waard.

Toch is lang niet iedereen pessimistisch over Groens toekomst. ‘Met Grubhub ging hij een tandje te ver, maar de marges die ze hier maken zijn nog altijd waanzinnig’, zegt analist Jos Versteeg van Theodoor Gillissen. Versteeg vindt dat veel handelaren zich blindstaren op de impact van stijgende rente. ‘Je moet ook kijken of bedrijven door inflatie meer inkomsten kunnen verwachten. Dat geldt volgens mij zeker voor Just Eat.’

Versteeg wil alle Volkskrantlezers graag het weekend insturen met een advies van een oude beursgoeroe: ‘Benjamin Graham, de leermeester van Warren Buffett, zei over dit soort turbulente tijden dat prijsvorming totaal onduidelijk is. Je moet daar niet aan meedoen door in paniek aandelen te verkopen. Blijf rustig.’