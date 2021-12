De kledingkeuze van Amalia is in elke vezel volwassen en verstandig

Portret van Amalia bij haar 18de verjaardag. Ze draagt een wijnrode geplisseerde midijurk van crêpe Georgette. Beeld Frank Ruiter

Er zal stevig over nagedacht zijn, wat prinses Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau aan zou trekken op de portretten die ter gelegenheid van haar 18de verjaardag geschoten zijn.

De keuze viel allereerst op een wijnrode geplisseerde midijurk van crêpe Georgette, voor € 569 te koop bij het Italiaanse merk Max Mara. Op de andere foto’s droeg ze een chiffoncrêpe maxijurk in de print animal gold paisley van het Nederlandse merk La Dress, te koop voor € 259. Beide jurken zijn uit de huidige collecties en dus recentelijk aangeschaft.

Dat we dit weten is te danken aan het noeste zoekwerk van Oranjefan en modejournalist Josine Droogendijk, die op haar website Modekoningin Máxima nauwgezet bijhoudt wat de royals dragen en waar dat vandaan komt. Droogendijk zocht ook uit dat Amalia’s juwelen van het merk SeeMe zijn, dat vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld ondersteunt.

Volwassen en verstandig

Wat zeggen deze jurken over Amalia? ‘Statig en tijdloos’, zegt Droogendijk aan de telefoon. ‘Wat ik ook al tegen het AD zei: als je een verouderingstool op het gezicht van Amalia toepast, kunnen deze foto’s nog jaren mee.’ De kledingkeuze is inderdaad in elke vezel volwassen en verstandig. 18 going on 80, met de statueske, majesteitelijke echo van grootmoeder Beatrix en overovergrootmoeder Wilhelmina. De merken zijn keurig, de jurken zitten goed, maar passen meer bij zakenvrouwen van dertigplus dan bij een tiener.

Portret van Amalia bij haar 18de verjaardag. Ze draagt een chiffoncrêpe maxijurk in de print animal gold paisley van het Nederlandse merk La Dress. Beeld Frank Ruiter

De keuze geeft aan dat Amalia, in elk geval op dit moment, geen duidelijk statement wil maken door kleding te dragen van jong Nederlands ontwerptalent, zoals (kroon)prinsessen uit Scandinavië dat wel doen, bijgestaan door professionele stylisten waarmee ze zich graag laten zien. Aan het Nederlandse hof is het niet zo’n feest, weet Droogendijk. Behalve de ontwerpers die de jurken maken en een kamenier die setjes klaarlegt wordt er, heel calvinistisch, geen professionele hulp ingeschakeld. Máxima shopt zelf, veelal online, Amalia shopt bij Zara, Tommy Hilfiger en Sissy Boy. Die enkele keren dat ze in een spijkerbroek wordt gekiekt is die vrij van gaten en scheuren – een hemelsbreed verschil met zus Alexia, die van veel frivolere en wildere uitdossingen houdt.

Amalia lijkt zich voortdurend bewust van haar voorland en wil vooral zichzelf blijven, zegt ze in het boek Amalia van Claudia de Breij. Ze zegt daarin ook dol te zijn op de Sissi-trilogie en op tiara’s. En dat ze al heeft nagedacht over haar trouwjurk, en snapt hoe kleding je houvast kan geven op moeilijke momenten. Zoals bij de begrafenis van haar tante Inès: ‘Zo kun je het soms verbergen als je ergens mee zit, als een laagje lak over iets wat gebroken is. Maar ja, je breekt alsnog, en dan kan geen mascara of jurkje je meer redden.’