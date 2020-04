De klant blijft weg en nu draait ook kredietverzekeraar winkels de rug toe

De Hema vestiging in het centrum van Almere. De winkelketen heeft om huurverlaging gevraagd om het hoofd boven water te houden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Veel bedrijven krijgen geen kredietverzekering meer, omdat zij door verzekeraars niet langer als kredietwaardig worden beoordeeld. Zo’n lagere kredietscore is een directe bedreiging van hun voortbestaan, omdat die bijvoorbeeld een streep kan zetten door de mogelijkheid van nieuwe bestellingen.

Dat stellen ondernemersverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en InRetail, de branche-organisatie voor winkels in non-food. Zij roepen de overheid op om de kredietverzekeringen te ondersteunen door zich garant te stellen voor verliezen. InRetail vreest voor talrijke faillissementen onder haar leden. De sector staat al onder grote druk nu hun klanten grotendeels thuis blijven. Volgens Het Financieele Dagblad gaat het om ‘vele tientallen’ winstgevende winkelketens waaronder Brantano, Nelson, Omoda, Van Tilburg Mode en Ziengs.

Het winkelend publiek, een goede winkelruimte, deskundig personeel; het is allemaal van belang voor een goed winkelbedrijf. De coronacrisis werpt ook licht op een andere levensvoorwaarde. De ondernemingen maken veelvuldig gebruik van kredietverzekeringen. Stel dat een winkelketen duizend jassen bestelt, tienduizend paar schoenen of honderdduizend shirts, dan gebeurt dat vaak op krediet. Betaling geschiedt niet bij bestelling, maar later. De leverancier geeft dus eigenlijk een lening aan de winkel. Het risico op die lening kan verzekerd worden. Betaalt de klant de rekening niet, dan krijgt de leverancier alsnog zijn geld van de verzekeraar.

De kredietverzekeraars, vaak grote internationale bedrijven, houden de portefeuille van bijvoorbeeld winkelketens doorlopend in de gaten. ‘We bieden bijna constant inzicht in onze cijfers’, zegt een bestuurslid van een tot voor kort winstgevend bedrijf dat niet met naam wil worden genoemd. ‘Hoe mooier je balans, hoe groter je eigen vermogen, hoe beter je betaalgeschiedenis, hoe hoger je rating van een kredietverzekeraar. Met een goede rating krijg je een goede kredietverzekering en kun je grote bestellingen doen. De leverancier weet dan zeker dat hij wordt betaald. Dus kan hij grondstoffen inkopen, personeel inhuren, enzovoorts.’

Dat kredietscores worden bijgesteld als gevolg van dalende omzetten, vindt de middenstander ‘op zich logisch. Ook verzekeraars moeten denken aan zelfbehoud. Maar we moeten met zijn allen wel het wiel van de handel draaiende houden, van de inkoop van grondstoffen en het maken van halffabrikaten tot de bevoorrading van de winkels. Kredietverzekering is de smeerolie van de handel.’

Grote kredietverzekeraars als Euler Hermes en Atradius, beide onderdeel van internationale bedrijven, willen niet inhoudelijk reageren op de oproep van de organisaties. Euler Hermes ‘doet op dit moment geen uitspraken tegenover de pers.’ Atradius is bezig om ‘bestaande limieten te bespreken met klanten’, aldus een woordvoerder. Of het aantal claims toeneemt is volgens haar ‘nog te vroeg om te zeggen’. Begin maart voorspelde Atradius al dat het aantal faillissementen in Nederland door de coronacrisis flink zal stijgen. Vooral maakbedrijven zouden worden getroffen, net als verkopers van elektronica en kledingbedrijven. De verzekeraar baseerde zich toen nog slechts op de terugval van de Chinese productie.

Nederlandse kredietverzekeraars hebben ruim 100 miljard euro aan verzekeringslimieten uitstaan op bedrijven, meldde de vereniging factoring (FAAN) vorige week. Het inperken van deze limieten heeft ‘direct een groot ongewenst effect op het bedrijfsleven en uiteindelijk de werkgelegenheid’. Bij factoring krijgen bedrijven van bijvoorbeeld een bank een voorschot op een uitstaande vordering. Ook deze vorm van debiteurenkrediet merkt de gevolgen van het uitblijven van kredietverzekeringen. Ook FAAN bepleit daarom voor overheidsgaranties op de zekerheidsstellingen.

ABN Amro ziet niet dat langlopende kredietverzekeringen nu al worden geraakt door de coronacrisis, aldus een woordvoerder van de bank, die ook aan factoring doet. ‘Die verzekeringen lopen gewoon nog.’ Dat is anders voor kortlopende kredietverzekeringen van dertig tot negentig dagen. ‘Dat kredietverzekeraars nu kijken of ze zo’n verzekering nog wel kunnen afgeven is gezien de gewijzigde omstandigheden vanzelfsprekend. In sommige gevallen vraagt een bank bij factoring ook om een kredietverzekering. Komt die niet, dan kan dat impact hebben.’

VNO/NCW is in gesprek met de overheid en met de kredietverzekeraars, zegt een woordvoerder. De oplossing ligt niet alleen bij de overheid, vindt de ondernemersvereniging. ‘Dit vraagt iets van alle partijen, dus ook van de verzekeraars.’

Bij het ministerie van Financiën ‘is de problematiek rond de kredietverzekering bekend’, zegt een woordvoerder. ‘De oplossing is er nog niet, maar we zijn in gesprek met alle relevante partijen.’ Vorige week besloot het kabinet dat winkels in de non-food sector, van schoenen tot witgoed, toch ook in aanmerking komen voor een bijdrage van 4.000 euro uit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).