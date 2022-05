De kingfish zwemt nu z'n rondjes in de tanks van deze Zeeuwse viskweker

De tanks waar de kingfish zijn rondjes in draait. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Tienduizenden vissen zwemmen in hoog tempo rondjes in een watertank van Kingfish Zeeland in Kats, twaalf meter in doorsnee en viereneenhalve meter diep. Het tropisch warme water wordt met een razende vaart rondgepompt om oceaanstroming te imiteren. Een bus met vissenvoer spuit elke paar seconden een dosis voedsel het water in. Even wordt de school dan verstoord: waar het voedsel neerkomt duiken de vissen onder, op en door elkaar heen zoekend naar een hap, voordat ze het groepszwemmen vervolgen. De waterpompen en spuitbussen maken een heftig kabaal, en er stijgt een doordringende ziltige geur op uit het bassin.

Tweeëndertig van zulke tanks, elk met tussen de twintig- en veertigduizend vissen staan in deze loods, formaatje vliegtuighangar, aan de Zeeuwse Oosterschelde. Hier houdt Kingfish Zeeland vijftienhonderd ton vis in een van de weinige commerciële viskwekerijen op land, zonder gebruik van hormonen, antibiotica en vaccinaties. Elke maand worden honderdduizend vissen met een stroomstoot verdoofd en in een ijswaterbad gelegd: de oogst. Na verwerking in het slachthuis worden ze vervoerd naar chique restaurants en dure supermarkten in Europa en de Verenigde Staten.

De kingfish, een vette witvis met weinig graten en een vleesachtige structuur, is een geliefd luxeproduct in de Japanse en Italiaanse keukens, vertelt oprichter en ceo Ohad Maiman (45). Voorheen werd de vis geïmporteerd uit Japan of Australië. Duur, milieuonvriendelijk en lastig vers te houden. Landkweek is een uitkomst, maar daar zijn hoge productiekosten aan verbonden.

Ohad Maiman, ceo van Kingfish Zeeland. Beeld ©raymond rutting photography

Tot 1980 kwam nagenoeg alle vis ter wereld uit wildvangst. Terwijl de vraag naar zeevoedsel groeide, kromp de mondiale vispopulatie schrikbarend snel. Wildvangst werd gereguleerd en het aanbod stagneerde, tot zeeviskwekerijen (grote kooien op zee) een deel van de vraag overnamen.

Maar inmiddels stuit ook zeekweek op zijn grenzen. De ecologische gevolgen zijn te groot, ook voor visexporterende landen als Canada en Denemarken. Bij zeekweek komt namelijk een grote hoeveelheid verstorende stoffen het ecosysteem in zoals voedsel, antibiotica en chemicaliën. Ook kunnen kweekvissen ontsnappen en paren met de wilde vispopulatie, wat leidt tot een verzwakking van de genen. Daardoor worden amper nieuwe licenties voor zeekweek uitgeschreven. Terwijl de vraag naar vis blijft groeien, stagneert het aanbod.

Ohad Maiman, een telg uit een steenrijke Israëlische familie, zag de behoefte aan een nieuwe aanpak. Na drie jaar bij de elitetroepen van het Israëlische leger maakte hij een reis door Zuid-Amerika en Azië. Het leidde tot een milder wereldbeeld. Hij zou bedrijfskunde gaan studeren, maar koos voor fotografie en filosofie aan Columbia University in New York, gevolgd door een carrière als fotograaf.

In theorie winstgevend

In 2010 stapte hij in het familiebedrijf, waar hij zich stortte op investeringen en bedrijfsontwikkeling in onder andere de infrastructuur, petrochemie en agricultuur. In die functie stuitte hij op een nieuwe technologie, recirculating aquaculture systems (RAS).

Vervuild zeewater kan worden gesteriliseerd en steeds opnieuw aangevuld met zuurstof, zodat een watervoorraad vele malen langer meegaat dan normaal. RAS maakt viskweek op land mogelijk, en in theorie zelfs winstgevend. Maiman zag een manier om het mondiale zeevoedselaanbod te vergroten, maar het bestuur van het familiebedrijf vond theoretische winst niet genoeg. Het concept hield Maiman in zijn greep. In 2014 ontmoette hij een Zeeuwse kweker die zijn RAS-tests draaide met de exotische kingfish. Samen kunnen ze de technologie winstgevend maken.

Kingfishkweek op land vervult alle voorwaarden voor het starten van een bedrijf voor Maiman. Kingfish is een product dat amper beschikbaar is op de markt en dat prijzig genoeg is om de dure landkweek rendabel te maken. Maar bij landkweek ontstaan allerlei moeilijkheden. ‘Je onderhoudt de vissen voor minstens twaalf maanden. In die tijd mag niets misgaan. Als de pomp stopt, de elektriciteit uitvalt of het zuurstofgehalte daalt, ben je de klos.’ Maar de vervuilingsproblematiek kon overwonnen worden. Maiman: ‘Het is als het verschil tussen een weiland en een plantenkas. In een plantenkas controleer je wat binnenkomt én wat je uitstoot.’

Beter voor ecosystemen

In 2015 verliet Maiman het familiebedrijf, vond tien investeerders, (‘vrienden en familie’), en haalde 6 miljoen euro op. Hij leende nog eens 12 miljoen euro bij de bank en zette de eerste paar tanks neer. De oogsten bleken overvloediger dan verwacht. Met die resultaten strikte hij grote strategische investeerders zoals Nutreco. ‘Toen bewezen was dat het kon, was het een kwestie van opschalen.’

Dat is gelukt. In 2021 verdubbelde de omzet van vijf naar tien miljoen. Begin april sloot het bedrijf een tweede grote investeringsronde, waarbij 75 miljoen euro werd opgehaald. Maiman wil meer tanks bouwen en de productie verhogen van 1.500 naar 3.000 ton.

Vis kweken op land is beter voor ecosystemen, maar het energieverbruik is enorm. Zonnepanelen vangen 4 procent van de elektriciteitsbehoefte op, de rest van de stroom koopt Kingfish Zeeland groen in.

Dat mensen kritisch zijn op zijn het kweken van vis begrijpt Maiman wel. ‘We leveren een dierlijk product, daar zijn sommige mensen per definitie tegen. Maar overbevissing, langeafstandsimport en kweken op zee zijn veel schadelijker.’ En, beargumenteert Maiman, kingfish is een schoolvis. Die eeuwige rondjes zwemmen ze in het wild evengoed. Met optimale temperatuur, stroming, lichtinval en waterkwaliteit in een afgesloten omgeving zijn antibiotica en hormonen overbodig. ‘Het is de enige manier om aan de groeiende vraag naar zeevoedsel te voldoen.’

In een aparte ruimte in de loods zwemmen vingerlange visjes van een paar weken oud door het warme water. Op den duur liggen deze fingerlings, zoals ze in het Engels zo vertederend heten, op borden in peperdure Japanse restaurants in Londen en New York. Maar eerst zullen ze nog een haast eindeloze hoeveelheid rondjes zwemmen in de loods aan de Oosterschelde.