De jacht is geopend op de varende droompaleizen van de Russische oligarchen

Het jacht Amore Vero van Igor Setsjin. Beeld Nicolas Tucat / AFP

Amore Vero (waarde: 108 miljoen euro) – eigenaar: Igor Setsjin

De Franse regering heeft beslag gelegd op een jacht gelinkt aan Igor Setsjin. Het jacht, Amore Vero (vertaling: echte liefde), heeft een waarde van 120 miljoen dollar (108 miljoen euro). Setsjin is grootaandeelhouder van het bedrijf dat het jacht bezit. Het werd in 2013 opgeleverd door Oceanco, een Nederlandse jachtbouwer in Alblasserdam. Setsjin is de baas van oliebedrijf Rosneft en wordt gezien als de tweede man van Rusland. De Russische media gaf hem de bijnaam ‘Darth Vader’.

De Dilbar ligt donderdag afgedekt in een dok in Hamburg. Beeld Fabian Bimmer / Reuters

Dilbar (542 miljoen) – eigenaar: Alisher Usmanov

Duitse autoriteiten ontkennen het gerucht van Forbes dan ze in Hamburg een jacht ter waarde van 600 miljoen dollar (542 miljoen euro) hebben geconfisqueerd. Dat meldde een woordvoerder aan The Guardian. Het 156 meter lange jacht, Dilbar, is qua draagvermogen het grootste privéjacht ter wereld. De eigenaar is Alisher Usmanov, voormalig mede-eigenaar van de Engelse voetbalclub Arsenal, en een goede vriend van Vladimir Poetin. Usmanovs vrouw heeft Poetin voorgesteld aan diens vermoedelijke vriendin, ex-turnster Alina Kabaeva.

De Clio van Oleg Deripaska. Beeld Ali Rza Akkir / Getty

Clio (59 miljoen) – eigenaar: Oleg Deripaska

Ten minste vijf jachten van Russische oligarchen zijn onderweg naar of aangekomen op de Malediven, een eilandengroep in de Indische Oceaan, ten zuidwesten van India. De Malediven hebben geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten. Het jacht Clio van Oleg Deripaska, een bescheiden 65 miljoen dollar (59 miljoen euro) waard, voer van Sri Lanka naar de Malediven en kwam woensdag aan. Deripaska was eens de rijkste man van Rusland. Toen het slecht ging met zijn bedrijven liet Poetin hem vallen. Inmiddels zijn de twee weer vrienden en is Deripaska ‘Poetins favoriete industrieel’.

De Solaris van Roman Abramovitsj. Beeld Enric Fontcuberta / EPA

Eclipse (395 miljoen) en Solaris (427 miljoen) – eigenaar: Roman Abramovitsj

Roman Abramovitsj, de Russisch-Israëlische miljardair die donderdag aankondigde voetbalclub Chelsea te verkopen, heeft zijn twee jachten nog niet veiliggesteld. Zijn Eclipse, ooit het langste jacht ter wereld met een waarde van 438 miljoen dollar (395 miljoen euro), ligt voor Sint Maarten. Solaris, dat 36 miljoen dollar (32 miljoen euro) duurder is dan z’n broertje, dobbert in de Port de Barcelona. Er is nog geen beslag gelegd op de jachten. Abramovitsj werd rijk in de nikkel- en staalindustrie en is een vertrouweling van Poetin.