De inspecteurs die het energieverbruik van Nederlandse bedrijven controleren

Aan het einde van zijn inspectietocht door de sensorfabriek VAF Instruments in Dordrecht vraagt Andor van Dijk of hij de ruimte met de servers even mag zien. Dat is een soort inloopkast, grotendeels gevuld met zeven computers met knipperende groene lichtjes. Van Dijk, energieverbruik-inspecteur bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, schuift naar binnen en kijkt rond. De koeling trekt zijn aandacht. 'De temperatuur is ingesteld op 20 graden', zegt hij. 'Dat kan best minder gekoeld. Tot 27 graden is er geen enkel probleem voor de servers.