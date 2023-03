De inflatie versnelt alweer, hoe kan dat toch?

Inkopen bij de Maxis in Muiden. Beeld Elisa Maenhout

Waarom is de inflatie niet verder gezakt?

Februari moest de vijfde opeenvolgende maand met een dalende inflatie zijn, maar die voorspelling van de grootbanken kwam niet uit. Na de 7,6 procent in januari was er juist een toename tot 8 procent. ING-econoom Marcel Klok is het meest verrast door de toename van de prijzen van de goederen die de industrie maakt voor consumenten (uiteenlopend van kleding tot auto’s). ‘In december bedroeg de inflatie daar 8,7 procent, gevolgd door een afname in januari tot 8,1 procent. Maar in februari zijn deze prijzen toch weer gestegen met 8,7 procent in vergelijking met een jaar eerder.’

En dat was onverwacht omdat de voortekenen gunstig waren. ‘De hoge prijzen van industriegoederen hadden in het afgelopen jaar verschillende oorzaken. Denk aan leveringsproblemen, dure energie en tekorten aan computerchips. Daarnaast waren er ook de hogere vervoerskosten vanwege de coronapandemie, het gevolg van gesloten havens en een gebrek aan containers. Omdat die ‘coronakosten’ zijn afgenomen, gingen we ervan uit dat de piek in de inflatie van industriegoederen mogelijk achter ons zou liggen.’

De snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat geen uitsplitsing naar de verschillende industrietakken toe, waardoor het moeilijk is om precies de vinger te leggen op de oorzaak van de stijging, merkt Jan-Paul van de Kerke van ABN Amro op. Hij verwacht dat het om ‘een oprisping’ gaat, en twijfelt er niet aan dat de inflatie later dit jaar sterk omlaaggaat. Hij verwijst daarvoor naar het prijsplafond voor gas en stroom dat de energierekening voor consumenten maximeert op het niveau van vlak voor de Russische inval in Oekraïne in februari vorig jaar.

Wel rekent Van de Kerke op een ‘verbreding’ van de inflatie. ‘De gestegen energieprijzen laten zich ook indirect voelen bij consumenten, bijvoorbeeld omdat die het brood van de bakker duurder maken. Bovendien hebben nog niet alle bedrijven hun energieprijzen doorgerekend. Net als veel consumenten hebben zij soms langlopende energiecontracten waardoor ze die pijn tot nog toe niet gevoeld hebben. Dat verandert als die contracten aan herziening toe zijn.’

Waarom blijven de voedingsprijzen hoog?

Waar de inflatie van voeding in januari 14,5 procent bedroeg, was dat in februari 15,1 procent ten opzichte van twaalf maanden eerder. ‘Typerend voor deze sector is dat de prijzen allang voor een deel van de levering van gewassen in contracten is vastgelegd’, legt Klok uit. ‘Ook in de volgende schakel van de voedselketen, dat zijn winkels zoals Albert Heijn, zijn de prijsafspraken al enige tijd geleden gemaakt. Het vraagt dus tijd voordat lagere kosten zich ook vertalen in lagere prijzen voor consumenten.’

Een analyse die Van de Kerke deelt. ‘Daar komt nog bij dat ondernemers in tijden van grote onzekerheid, zoals nu, voorzichtig zijn om snel hun prijzen te verlagen als de kosten dalen. Voor je het weet, schieten de kosten weer de hoogte in en dan kun je niet meteen volgen met je prijzen.’

Spelen cao-lonen een rol?

De inflatie in de dienstensector is in februari opgelopen tot 5,7 procent, tegenover 5,3 procent een maand eerder. ‘We zien dat de loonkosten pas onlangs sneller zijn gaan stijgen, dus het is ook logisch dat de inflatie daardoor nu toeneemt’, aldus Klok.

In februari was het gemiddelde cao-loon 4,9 procent hoger dan het jaar daarvoor. Maar voor de nieuw afgesloten cao’s in 2023 gaat het om een stijging van 6,1 procent. Dat voedt de vrees voor een loon-prijsspiraal, waarbij bedrijven hogere lonen doorrekenen in hogere prijzen die op hun beurt leiden tot grotere looneisen, en alweer hogere prijzen.

Klok ziet het niet zo somber in. ‘Voor een loon-prijsspiraal moeten de lonen langdurig sterk stijgen. Bovendien zijn lonen niet de enige component van de kostprijs van bedrijven. Stel dat lonen goed zijn voor de helft van de uitgaven, en stijgen met 5 procent. Als de andere helft van de kosten tegelijkertijd daalt met 5 procent, bijvoorbeeld omdat de energieprijzen sterk afnemen, blijft de kostprijs gelijk.’

Wat betekent de hoge inflatie voor het rentepeil?

Niet alleen in Nederland, maar in de hele eurozone viel de inflatie over februari hoger uit dan verwacht. In plaats van de 8,2 procent waarop economen hadden gerekend, komt er 8,5 procent in de boeken. Dat is wel een lichte daling ten opzicht van januari, toen de inflatie in de muntunie 8,6 procent bedroeg.

De Europese Centrale Bank (ECB) wil de economische bedrijvigheid in de eurozone afremmen, om zo meer lucht te geven aan de arbeidsmarkt. De grote schaarste daar werkt prijsopdrijvend. De ECB heeft haar beleidsrente in minder dan een jaar tijd opgetrokken van -0,5 procent tot 2,5 procent. Daarmee is het einde nog niet in zicht. Financiële markten verwachten dat president Christine Lagarde halverwege deze maand een verdere verhoging tot 3 procent bekendmaakt. De latere piek zou dan liggen op 4 procent, wat het hoogste rentepeil zou zijn in de geschiedenis van de euro.

Dat beleid laat zich voelen. Dinsdag brak de rente, die Nederland moet betalen om voor een periode van tien jaar te lenen, door de 3 procent – een peil dat in elf jaar niet meer is gezien. Door de hogere rentes dalen ook de huizenprijzen, wat leidt tot minder verkochte huizen. ‘Daar hangen heel wat andere activiteiten aan vast, waar de gevolgen ook voelbaar zijn’, merkt Klok op. ‘Denk aan notarisdiensten, makelaarsdiensten, en lagere uitgaven aan verbouwingskosten.’

De huizenmarkt is een van de eerste sectoren die de gevolgen van de hogere rente voelt, beaamt Jan-Paul van de Kerke. ‘Maar daarmee is de kous niet af. De hogere rente maakt ook investeringen voor ondernemingen duurder, net als de de kosten voor het herfinancieren van aflopende leningen. De negatieve gevolgen voor de economie zijn daardoor pas echt te merken gedurende 2023.’