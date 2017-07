De inflatie in de Eurozone is laag en dat is slecht nieuws, vindt de ECB

Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, verwacht dat de inflatie in juli op 1,3 procent uitkomt. Dat is even hoog als in juni. 'In de herfst krijgen we van ECB-directeur Mario Draghi te horen hoe en wanneer de ECB het ruime monetaire beleid gaat afbouwen', zegt Bert Colijn van het economisch bureau van de ING. 'Maar de inflatie blijft laag. Vermoedelijk komt het percentage ook in 2018 niet boven de 1,5 uit. De ECB zit dus best in een lastige situatie.'