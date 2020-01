De Hummer keert terug als ‘klimaatvriendelijke’ e-reus

De benzineslurpende oervorm van de Hummer, hier in limo-lengte. Beeld In Pictures via Getty Images

Hij is weleens omschreven als de meest zinloze auto aller tijden: de Hummer. Een voertuig zo elegant als zijn berijders; Gordon had er een, net als Emile Ratelband, inclusief Tjakka! op de zijkant. Het voertuig was zo gigantisch en zijn verbruik zo klimaatverwoestend, dat de Hummer zelfs in de Verenigde Staten, waar ze wel raad weten met grote auto’s, uit de gratie raakte.

In 2010 kondigde fabrikant General Motors zijn einde aan. Zelfs pogingen het merk te slijten aan de Chinezen mislukten; daar waren ze toen al overtuigd dat duurzamer vervoer meer toekomst had. Peking verbood een overname simpelweg, waarop het merk sneefde.

Maar berichten over zijn dood blijken schromelijk overdreven: het monster keert terug. Als elektrische auto. Vorig najaar liet General Motors al doorschemeren dat ze het merk Hummer nieuw leven willen inblazen. Vrijdag meldde de Wall Street Journal dat inmiddels reclametijd is ingekocht voor de Super Bowl. De eerste ‘nieuwe’ e-Hummer moet vanaf 2022 van de band rollen.

GM wilde de beoogde Hummerfabriek eigenlijk sluiten, maar besloot onder meer na druk van president Trump de boel om te bouwen naar elektrische voertuigen.

Dat GM nu een stroomslurper gaat ontwikkelen in plaats van een benzineslurper (de Hummer had een V8-motor), komt mede door Elon Musk. Diens autobedrijf Tesla kondigde een paar maanden geleden de komst van een elektrische pick-up aan: de tamelijk lomp vormgegeven Cybertruck, die vanaf volgend jaar de concurrentie moet aangaan met e-trucks van Ford, Dodge en Chevrolet.

De markt voor dit type auto is zeer lucratief. De reusachtige Ford F-150 is ’s werelds best verkochte personenwagen. Amerikaanse eigenaren zijn bereid gemiddeld 50 duizend dollar (45 duizend euro) neer te tellen voor hun stoere voertuig. Ook daarvan komt een e-versie. De hoop is dat de doelgroep zijn brullende V8 straks wil inruilen tegen een stille opvolger. Voordeel, zegt Ford, je kunt als stoere werkman (m/v) je power tools aansluiten op de enorme accu van de truck, waardoor je overal kunt werken.

Het plan de Hummer nieuw leven in te blazen, overigens nog niet bevestigd door GM, kan lang niet overal in de Verenigde Staten rekenen op enthousiasme. Veel Amerikanen haten de Hummer, schrijft de Detroit Free Press, met name de goed opgeleide early adopters waarop GM zich met zijn e-Hummer richt. Deze categorie consumenten koopt liever een Jeep of een Land Rover, aldus de krant, omdat dit authentieke luxe-auto’s zouden zijn. De Hummer is een opgeblazen Tupperwaredoos op wielen. Daar verandert een ‘klimaatvriendelijk’ elektrische variant weinig aan. Een revival is volgens de krant daarom een slecht idee.