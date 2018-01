De huizenprijzen mogen dan flink zijn gestegen, makelaars hebben het moeilijk vanwege gering aanbod van woningen

Historisch hoogtepunt voor huizenprijzen

Veel makelaars zijn nog harder gaan werken om de markt bij te benen, of hebben personeel alleen op een tijdelijk contract aangenomen NVM-voorzitter Ger Jaarsma

Dat het aantal transacties in 2018 naar verwachting met 5 tot 8 procent zal dalen, vertaalt zich in minder banen in de makelaardij, voorziet Jaarsma. 'We zien net als tijdens de economische crisis dat makelaarskantoren moeten inkrimpen.'



Nijpend is het probleem nog niet, want dat de verkopen voor het eerst in vijf jaar dalen is ook maar relatief. Over 2017 wisselden nog altijd 166 duizend huizen van eigenaar, bijna twee keer zoveel als vijf jaar geleden. In diezelfde periode steeg het aantal makelaars van 3.900 naar 4.200, terwijl de totale werkgelegenheid in de sector de afgelopen paar jaar met een kleine tweeduizend banen toenam. Ondertussen stegen de huizenprijzen vorig jaar ruim 9 procent, naar het historische hoogtepunt van gemiddeld 269 duizend euro.