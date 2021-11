De grote uittocht is begonnen: op de krappe arbeidsmarkt is ontslag nemen het nieuwe staken

Soms is het een wereldreis die mensen aan het denken zet. Zelf stond ik meer dan een half jaar aan de kant door ziekte. En een enkele keer verstoort een collectieve gebeurtenis de alledaagse routine. Dan leidt een wereldwijde pandemie tot gesloten winkels, fabrieken en kantoren. Waarna werknemers met nieuwe ogen hun leven-tot-nu-toe bezien en besluiten het roer om te gooien.

In de Verenigde Staten spreken economen al van ‘The Great Resignation’. Dat doet denken aan opgelapte Volkswagenbusjes die in colonne de stad uitrijden, de vrijheid tegemoet. Maar de meeste Amerikanen ruilen gewoon hun oude baan in voor een nieuwe. Volgens het Bureau of Labor Statistics namen alleen al in september 4,4 miljoen werkenden ontslag. Dat is het hoogste aantal sinds de aanvang van de telling begin deze eeuw.

Oudere generaties legden het werk neer als ze ontevreden waren. Voor hun kinderen is ontslag nemen het nieuwe staken. Ze gebruiken de krappe arbeidsmarkt om elders meer loon te bedingen. Of minder werkdruk. Dat klinkt heel flexibel en mondig en modern. Maar eeuwen geleden trokken ontevreden Amerikaanse arbeiders (net als arbeidsmigranten nu) aI naar het westen. Daar was land genoeg om opnieuw te beginnen.

In Europa zat menig baas met de handen in het haar. Hun arbeiders werkten grotendeels vanuit huis. Ze werden niet per uur betaald, maar kregen stukloon. Werken vanuit een fabriek, en later het kantoor, hielp discipline af te dwingen. Eindelijk kon een werkgever er redelijk gerust op zijn dat er te allen tijde voldoende volk kwam opdagen.

In de lockdown is die dagelijkse socialisatie van de werkvloer even verdwenen, en nu is er een dus een exodus gaande. Natuurlijk is dat een tijdelijke, individualistische oplossing voor een collectief probleem. Het is bovendien een wapen dat alleen inzetbaar is in tijden van hoogconjunctuur, als er tekort heerst aan arbeidskrachten. Daar staat tegenover dat, anders dan bij taaie cao-onderhandelingen, mensen direct resultaat zien. Het zet ook druk op bedrijven om zich van hun beste kant te tonen. Niet voor niets kwamen multinationals als Amazon en McDonald’s dit jaar met forse loonsverhogingen.

En in Nederland? Even leek het deze zomer alsof iedereen weer verdergaat waar we vóór corona gebleven waren. De werkloosheid is met 2,9 procent terug op het extreem lage niveau van toen. Anders dan in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië daalt de arbeidsparticipatie niet. Van alle 15- tot 75-jarigen is zelfs zeven op de tien aan het werk, een record.

Wees niet verbaasd als er onder dat kalme oppervlak meer beweegt. Al voor het virus kwam, kampten ziekenhuizen, thuiszorg en andere organisaties met personeel dat uit loondienst trad, om zich tegen betere voorwaarden te laten inhuren als zzp’er. Scholieren en studenten hebben afgelopen jaar de horeca verruild voor de GGD’s. Daar is het relatief relaxed werken voor een aardig uurloon. Houdt de krapte aan, dan kunnen zij zomaar de voorhoede blijken van de poldervariant op de Grote Exit.