De grote belastingwedloop is begonnen, concludeert onze economieredacteur

Belastingparadijzen

Premier Theresa May heeft al laten doorschemeren dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit zijn concurrentiepositie zal willen verbeteren met verdere verlagingen tot onder de 15 procent. Het eiland moet zo aantrekkelijk blijven als vestigingsplek voor grote bedrijven. May heeft er verschillende malen op gewezen dat de inkomsten uit de vennootschapsbelasting tot nu toe niet zijn teruggelopen, ondanks de verlagingen van de afgelopen negen jaar.



De Britse schatkist profiteert van het feit dat veel Amerikaanse bedrijven een deel van hun winst in Groot-Brittannië opvoeren in plaats van in hun thuisland de VS. De Amerikaanse multinationals doen dat omdat ze in het VK slechts 19 procent winstbelasting afdragen in plaats van de 35 procent in hun eigen land. Als Trump erin slaagt het Congres mee te krijgen en het Amerikaanse tarief inderdaad naar 20 procent laat dalen, zal ook Groot-Brittannië weer een nieuwe verlaging moeten aankondigen om de Amerikaanse belastingvluchtelingen te behouden.