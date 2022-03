De gratis-geldgekte: klik de hypotheekrente maar gauw vast

Het dappere Nederlandse parlement heeft het kabinet deze week opgeroepen de defensie-uitgaven te verhogen, maar zonder dat dit ten koste mag gaan van andere geplande overheidsuitgaven. En dus ten laste van het tekort en de staatsschuld. De ‘gratis-geldgekte’ lijkt in Den Haag inmiddels een geloofsdoctrine.

Het kabinet wacht intussen lastige besprekingen over de Voorjaarsnota. Volgende week komt het Centraal Planbureau met nieuwe ramingen en (naar ik hoop) een nadere analyse van de afspraken uit het coalitieakkoord. Het kabinet zal dan, ook gehoord die analyse, moeten besluiten over overheidsuitgaven en -inkomsten in tijden van gierende inflatie, koopkrachtverlies, een flink gat in de belastinginkomsten door het bij de rechter sneuvelen van box 3 en een superkrappe arbeidsmarkt waarop de lonen maar niet in beweging komen.

Nog meer olie op het vuur gooien, door koopkrachtreparatie (ten laste van de staatschuld) en extra defensie-uitgaven (idem), zoals de Kamer wil? Alsjeblieft niet. Het coalitieakkoord zelf was al een sinterklaasakkoord. Laat Sinterklaas en Kerst nou niet ook nog op één dag vallen.

Nee, het is juist tijd voor wat steviger financiële discipline. Nu treft het dat de defensie-uitgaven helemaal niet omhoog kúnnen. In het coalitieakkoord is defensie al zo ruim bedeeld met extra geld dat het Centraal Planbureau ernstig betwijfelde of die euro’s überhaupt besteed zouden kunnen worden. Daar nog eens extra belastinggeld bovenop gooien, zoals de Tweede Kamer wil, is in praktische zin onmogelijk. Dat de defensie-uitgaven op langere termijn structureel hoger zullen zijn dan nu lijkt evident, maar dan geldt dus de aloude regel dat voor structurele uitgaven structurele dekking moet worden gezocht. Dus: welke belastingen wil de geachte Kamer verhogen? Of: welke bezuinigingen op andere departementen wenst men door te voeren? Meer smaken zijn er niet. Althans, in de echte wereld.

Koopkrachtreparatie? Ja, dat kan, maar, zoals ik hier al eerder schreef, dat vereist herverdeling van inkomen van rijke huishoudens (die dan extra koopkracht inleveren) ten gunste van arme.

Aan de horizon doemt intussen al een nieuw begrotingsprobleem op: rente, om te beginnen met de hypotheekrente. Die loopt snel op. Op 1 januari dit jaar was de laagste hypotheekrente voor een periode van twintig jaar vast 1,2 procent. Nu 1,72 procent. En het eind is nog (lang) niet in zicht. Deze rente-euro’s worden straks afgetrokken voor de inkomstenbelasting, waardoor minister Kaag minder belastinggeld binnenkrijgt. Het kabinet zou er verstandig aan doen de maximaal af te trekken hypotheekrente vast te klikken op het huidige renteniveau. Dat voorkomt mogelijk grote tegenvallers later.

De overheid zelf leent intussen ook niet gratis meer. Een jaar geleden was de (tienjaars)rente op Nederlandse staatsobligatie -0,5 procent, een historisch dieptepunt. Dat was ook de tijd dat de ‘gratis-geldgekte’ als een virus door de Nederlandse politiek begon te gieren. Inmiddels is die rente het nulpunt alweer voorbij en moet de staat weer gewoon betalen om tienjaarsgeld te lenen: +0,4 procent rente. De reële rente (rente minus inflatie) is natuurlijk wel nog steeds negatief.

Poetins oorlog, lezen we nu in de kranten, heeft Europa de ogen geopend als het gaat om veiligheids- en defensiebeleid. Het sprookje veiligheid-op-een-koopje bleek een illusie. Sprookjes bestaan niet. En als je er toch in gaat geloven, kom je een keer van een koude kermis thuis.

Laten we hopen dat er geen erge dingen hoeven te gebeuren voor men in Den Haag doorziet dat ‘gratis geld’ ook een gevaarlijk sprookje is.

Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek. Reageren? E-mail: frank@argumentenfabriek.nl.