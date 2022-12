De ‘gratis crypto-Lamborghini’ die wordt beloofd, is de duurste gratis Lamborghini ooit

De Lamborghini Sian FKP 37. Beeld Getty Images

Enkele jaren geleden sprak ik voor Het Financieele Dagblad met bitcoinevangelist Rick Falkvinge. Een fascinerende kerel, met originele ideeën (hij richtte in thuisland Zweden de allereerste Piratenpartij op) die soms heel controversieel zijn (‘legaliseer het bezit van kinderporno’).

In Van Kapitaal Belang duikt verslaggever Daan Ballegeer in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

Falkvinge heeft een fortuin vergaard met bitcoins, het gevolg van de gedurfde keuze om in 2011 al zijn spaargeld om te wisselen in wat nu ’s werelds belangrijkste cryptomunt is. ‘Dit is een nieuwe vorm van geld waar geen centrale bank aan te pas komt’, vertelde hij over die beslissing. ‘Banken maken hier geen enkele kans tegen. Dit is de toekomst. En dus ging ik all-in.’

Hij predikte bitcoins te laten rollen in plaats van op te potten. ‘We moeten op het punt komen dat het niet meer nodig is om de bitcoin om te wisselen in regulier geld’, legde hij uit. ‘Dan krijgen we ons loon in bitcoin, en betalen we onze huur en inkopen ermee.’

Zover is het niet gekomen. Bitcoin is geen courant betaalmiddel (zie het eerder als een digitale versie van goud). ‘Wij wilden het mogelijk maken dat iemand een Lamborghini kon kopen met bitcoin’, klaagde Falkvinge. Daarmee verwees de Zweed naar een populaire uitdrukking in de cryptowereld: When Lambo? Dat is het punt waarop je genoeg met je digimunten hebt verdiend om de blitse Italiaanse bolide te kopen.

Gratis lunch

Voor veel cryptobeleggers is die Lamborghini een steeds kleinere stip aan de horizon. Door renteverhogingen van centrale banken en de FTX-kladderadatsch heeft de populariteit van crypto’s een flinke knauw gekregen. Begin november 2021 ging er nog 58.4336 euro in één bitcoin, vandaag is dat krap 16 duizend.

Sommigen hebben zich te vroeg rijk gerekend, of lieten zich vangen door ogenschijnlijk aantrekkelijke maar gevaarlijke producten. Dat brengt mij bij onderstaande tweet van Peter McCormack van vorig jaar. De maker van de populaire podcast What Bitcoin Did stopte in 2013 voor het eerst geld in bitcoin om in de krochten van het internet wiet te kunnen kopen. Daarna liet de digitale munt hem niet meer los.

Can someone check my Lambo Math:

- Get a BlockFi loan for $200k

- 8 BTC deposit (50% LTV)

- Pay 4.5% APR interest ($9k)

- Buy rad Lambo (in black or very dark grey)



Open interest account:

- Deposit 16 BTC

- $33k interest per year

- Interest covers loan + depreciation



Free Lambo — Peter McCormack🏴‍☠️ (@PeterMcCormack) 25 februari 2021

Zijn ‘Lambo-wiskunde’ toont hoe je ‘gratis’ een vette sportwagen kan krijgen. Je gaat een lening van 200 duizend euro aan bij cryptokredietverlener, waarvoor je (destijds) 8 bitcoins als onderpand geeft. Op dat krediet betaal je dan een jaarlijkse rente van 4,5 procent. Die twee ton gaat uiteraard naar de aankoop van je kekke karretje.

Hoe kan die nu gratis zijn? Wel, legt McCormack uit, je opent tegelijkertijd een rekening bij een cryptobeurs die 4 procent rente betaalt op de 16 bitcoins die je daar stalt. Dat levert je jaarlijks 33 duizend dollar rente op, meer dan genoeg om de 9 duizend dollar rentelasten op je lening te dekken.

Waarom rijdt uw verslaggever ondanks deze supertip toch op een fiets in plaats van met een Lamborghini? Om te beginnen heb ik niet de 1,2 miljoen dollar die voor bovenstaand plannetje nodig is. Daarnaast kan elke econoom in zijn slaap there is no such thing as a free lunch prevelen. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat meestal gewoon.

Damn Lambo

De cryptowereld mag zich graag onderscheiden van het klassieke financiële systeem, maar toch delen ze veel wetmatigheden. Met stip op een is dat tegenover een hoger verwacht rendement, een hoger risico staat.

Als de bitcoinkoers plots door drie gaat, zal de cryptokredietverlener extra onderpand vragen voor zijn lening (margin call in het jargon). Als je die bitcoins niet hebt, moet je ze kopen. En de cryptobeurs waar je 33 duizend dollar rente dacht van te krijgen, zal er nu maar 11 duizend per jaar moeten uitkeren (bij de weliswaar onrealistische aanname dat de koers stabiel blijft).

Maar het kan erger, véél erger. Wie weet krijg je die bitcoins nooit meer terug. De enige reden dat een bedrijf als FTX een vergoeding betaalde op deposito’s is omdat het dacht die zelf aan het werk te kunnen zetten tegen een hoger rendement.

Tenminste, dat was de achterliggende gedachte. In de praktijk dienden ze niet zozeer om te speculeren op de koers van andere crypto’s, maar vooral om de gaten te dichten bij zusterbedrijf Alameda Research. Met het welbekende gevolg.

Als je McCormacks suggestie vorig jaar gevolgd hebt, staat er nu dan wel een luxe sportwagen op de oprit, maar het is waarschijnlijk de duurste gratis koop uit je leven. Damn Lambo.