De gedachte dat papier de nagel aan de doodskist van de krant zou kunnen zijn, zal Lücker in zijn graf doen omdraaien

'Voor krantenpapier zouden ze een moord doen', schreef Martin Sommer over dagbladbedrijven in zijn biografie over de eerste na-oorlogse Volkskrant-hoofdredacteur Joop Lücker. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er echte papierschaarste.



Kranten gebruikten heel kleine letters met zo weinig mogelijk wit ertussen. 'Dat is verdrietig voor onze bejaarde lezers. Maar bij een grotere letter zouden wij nog meer klachten krijgen, omdat veel belangrijk nieuws niet kan worden opgenomen', schreef Trouw, dat zelfs enige tijd advertenties, uitgezonderd familieberichten, weigerde wegens papiergebrek.



Nu is 2018 niet meteen 1946. Krantenpapier is gewoon te koop - het wordt via Alibaba voor 500 tot 800 dollar per ton aangeboden - alleen is het duur.