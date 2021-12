De gascrisis heeft naïef Nederland ruw wakker geschud uit een liberale droom

Als ruim een kwart van alle Nederlandse jongeren in cryptomunten handelt, zoals maandag bleek uit Nibud-onderzoek, klinken er direct bezorgde reacties. Risicovolle financiële producten als turbo’s en contracts for difference worden aan banden gelegd. Banken die hun langlopende kredieten ‘kort’ financieren? De toezichthouder staat paraat.

Op het eerste gezicht heeft de geliberaliseerde gasmarkt weinig te maken met dat hele circus. Dat is precies het probleem. Ik heb mijzelf nooit een waaghals gevoeld als ik van energie-aanbieder wisselde en voor het meest flexibele - want goedkopere - contract koos. Die namen van volstrekt onbekende energie-aanbieders die de afgelopen jaren opdoken op de shirts van voetbalclubs? Het zal wel.

Totdat deze herfst de prijzen plotseling de lucht in schoten. Bij Vattenfall betaalt een gemiddeld huishouden volgend jaar vier tientjes extra per maand. Mijn eigen aanbieder probeerde me een prijsverdubbeling aan te smeren. Plotseling blijkt gas een soort speculatieve belegging. Het demissionaire kabinet moet 3,2 miljard euro uittrekken om de pijn te verzachten.

Inmiddels zijn de eerste faillissementen een feit. De primeur was voor Welkom Energie. De 90 duizend klanten moeten naar Eneco, waar ze fors duurder uit zijn. Afgelopen maand volgden Enstroga en Allure. Kleine bedrijfjes die niks wisten van energie opwekken, maar des te meer van marketing en sales en andere jeukwoorden. ‘Welkom Energie zat super goed in elkaar’, hield oprichter Jaap Bakker zaterdag vol in een interview met de krant. En: ‘Energie is als water uit de kraan.’

Net als de rest van Nederland vergat hij wat voor wildwesttaferelen zich rond die kraan afspelen. In een interessante analyse herleidt economisch historicus Adam Tooze de huidige crisis tot de poging van de Europese landen om een vrije gasmarkt te creëren. Productie, transport en levering werden opgeknipt. In plaats van langetermijncontracten, vaak met Rusland, moesten vraag en aanbod elkaar op dagelijkse basis vinden.

Wat volgens Tooze hielp was de flinke daling van de gasprijs vanaf 2014. Daar hebben we allemaal van geprofiteerd. De consument was goedkoper uit, dus vond de Autoriteit Consument en Markt, de verantwoordelijke toezichthouder, het best. Nu ontdekken we pas wat de liberalisering betekent voor de leveringszekerheid. Aan het begin van de coronacrisis stortte de vraag naar energie in, om daarna samen met de rest van de economie des te harder op te veren. China en de rest van Azië jagen sindsdien op hetzelfde schaarse gas als Europa. Gevolg: wilde prijsstijgingen en huishoudens die deze winter financieel in de knel komen.

De gascrisis heeft naïef Europa en Nederland wakker geschud uit hun liberale droom. Het herinnert ons eraan dat deze prijs niet tot stand komt op een neutrale markt, maar de uitkomst is van een ingewikkeld geopolitiek steekspel. Dat een energiecontract een financieel product is, met alle risico’s van dien. En dat de consument, voor zover hij al in staat is dit alles te doorgronden, wel iets anders aan zijn hoofd heeft na een zware werkdag.