De fooienpot: is die van de werknemers of van de baas?

Er is wettelijk weinig vastgelegd over fooien, maar er zijn wel veel rechtszaken over gevoerd. In 1993 kwam een zaak voor de Hoge Raad van een ober van een Grieks restaurant die ontslagen was omdat hij de fooi van een klant in eigen zak gestoken had.



Zijn werkgever had een fooienbeding in het arbeidscontract opgenomen, waarin vermeld stond dat alle fooien aan de werkgever moesten worden afgedragen. De ober werd op staande voet ontslagen.



De Hoge Raad vindt de fooi geen onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Een fooienbeding is dus niet toegestaan. De fooi mag ook niet in mindering gebracht worden op het salaris.