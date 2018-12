De financiële wereld én Trump houden hun adem in: verhoogt de Fed de rente?

Jerome Powell temidden van een groep studenten. Beeld EPA

Weerstaat de voorzitter van de Federal Reserve de Twitter-tirades van Donald Trump en verhoogt hij de ‘moeder’ van alle rentetarieven? Of is het na acht renteverhogingen in drie jaar tijd even welletjes en kunnen beleggers een zucht van verlichting slaken?

Twee cijfers achter de komma, om meer gaat het vanavond niet, maar toch hangt er voor de wereldeconomie veel van af of de ‘federal funds rate’ op 2 tot 2,25 procent blijft staan, of met een kwart procentpunt omhoog gaat naar 2,25 tot 2,5 procent. Deze Amerikaanse basisrente is namelijk het tarief waartegen banken geld lenen van elkaar, en dus werkt wat Powell en zijn collega-bobo’s van de Fed vandaag besluiten in het Eccles Building in Washington uiteindelijk helemaal door tot in onze portemonnees. Verhogen ze de rente, dan vertaalt zich dat doorgaans in bijvoorbeeld hogere hypotheekrentes, lagere huizenprijzen, vaker indexerende pensioenfondsen, en lagere aandelenkoersen.

En dat laatste is tegen het zere been van president Trump, want de aandelenkoersen zijn voor hem wat de magische spiegel was voor de boze stiefmoeder van Sneeuwwitje. De Amerikaanse beurzen doen het tijdens zijn presidentschap veel beter dan bijvoorbeeld hun Europese tegenhangers, waarin Trump het succes van zijn economisch beleid weerspiegelt ziet.

Trumps oproep

De laatste tijd hebben ook beleggers aan de andere kant van de Atlantische Oceaan het echter moeilijker, en een nieuwe renteverhoging zou een spaak in de wielen van de Amerikaanse economie steken, vreest Trump. Daarom verklaarde hij eerder al dat de Fed ‘loco’ – oftewel gek – aan het worden was, en legde hij Powell de afgelopen dagen op Twitter het vuur aan de schenen – allemaal hoogst ongebruikelijk onder voorgaande Amerikaanse presidenten, die meer eerbied toonden voor de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank. Ongelooflijk was het, twitterde Trump bijvoorbeeld op 17 december, dat de Fed überhaupt overwoog om de rente te verhogen. En dat terwijl de dollar zo sterk staat, er nauwelijks inflatie is, de Chinese economie hapert en ‘Parijs in brand staat’, aldus Trump. ‘Voel de markt aan, vaar niet blind op betekenisloze cijfers!’, voegde hij er een dag later aan toe.

De meeste economen verwachten dat Powell geen gehoor zal geven aan Trumps oproep. Tijdens de crisisjaren 2008 tot en met 2015 bedroeg de Amerikaanse rente bijna nul, maar sindsdien is de Federal Reserve afscheid aan het nemen van het tijdperk van het spotgoedkope geld. Alleen dit jaar verhoogde Powell de rente al drie keer. De 65-jarige Republikein heeft al eerder laten doorschemeren de rente te willen opkrikken naar 2,5 procent. Dit geldt als ondergrens van wat Amerikaanse bankiers zien als de ‘neutrale’ bandbreedte van 2,5 tot 3,5 procent, oftewel een rentetarief waarmee de Fed de Amerikaanse economie noch aanspoort, noch afremt. Helemaal precies weet Powell echter ook niet waar die neutrale bandbreedte zich bevindt – meer richting de 3,5 procent, of toch lager of hoger? – een sensatie die de Republikein heeft vergeleken met op de tast lopen door een stikdonkere kamer vol met meubels.