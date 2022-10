De familie Timmerman maakte traplopers hip: ‘Mensen beschouwen ons bijna als een snoepwinkel’

Birgit van der Heide bezig in De Roode Loper. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Denk niet dat je bij De Roode Loper in Den Haag zomaar de trap oploopt. De familie Timmerman bestudeert zelfs de looplijnen van de bezoeker om de ideale traploper te ontwerpen. ‘Je kunt niet in een bocht weven, terwijl bijna alle trappen in Nederland draaien’, zegt Robert Timmerman, de oudste zoon van Henri en Ilona Timmerman. Het echtpaar is al bijna dertig jaar gespecialiseerd in traplopers. ‘De stoffeerder is gemiddeld een dag bezig om een rechte lap stof met naald en draad passend te maken voor jouw trap.’

Hoe vaak ze het vroeger niet hoorden? Kun je hier van leven? Van een winkel met traplopers? Zelfs leveranciers hadden hun twijfels. Maar de familie Timmerman heeft de scepsis weggenomen. Robert Timmerman (31): ‘We zien een natuurlijke groei, onze bekendheid fungeert nu als vliegwiel. Mensen beschouwen ons bijna als een kleurrijke snoepwinkel.’

In de jaren ‘90 verhuisden Henri en Ilona Timmerman vanuit Leiden naar het Gelderse Hummelo waar ze hun eerste interieurwinkel openden. De Roode Loper is met dubbel o geschreven, omdat De Rode Loper reeds als schaakclub bestond. In die periode begon de Britse ontwerper Roger Oates met zijn baanbrekende collectie van gestreepte traplopers. De kleurrijke stalen spatten in Den Haag van de wand.

Kroonjuweel

Henri Timmerman (68) zegt nog steeds kippenvel te krijgen als hij zijn favoriete Chatham Multi, het kroonjuweel van Oates onder de traplopers, in zijn handen houdt. Oates heeft de traplopers weer sexy gemaakt, zegt zoon Robert. ‘Hij is een visionair. En mijn ouders zijn pioniers, want traplopers waren in de jaren zestig juist uit de mode geraakt. En nu zijn ze helemaal terug.’

De meeste traplopers worden van wol gemaakt, vervolgt Robert. ‘Het maakt ze elastisch en strak. Wol heeft bovendien van nature een vetlaagje, een natuurlijke coating waardoor vuil niet in de vezel trekt.’ En vader Henri: ‘Wol is ook goed te verven, dat geeft een rijk gevoel. Katoen verkleurt over het algemeen.’

Maar traplopers worden ook duurzamer. De Roode Loper heeft al stalen in huis die gemaakt zijn van gerecyclede petflessen. ‘Een nieuwe ontwikkeling en ze zijn verrassend zacht’, aldus Robert Timmerman.

De winkels van De Roode Loper zijn alleen open op afspraak, omdat de klant een uitgebreid gastcollege krijgt over het geheim van de traplopers. Robert: ‘Leg je er een beige tapijt op of een loper van Oates? Dat is een wereld van verschil. Ik hoorde van een klant dat hij elke ochtend al vrolijk is als hij zijn trap afloopt.’

‘Schoenen uit voor je de trap oploopt en de traploper gaat een paar jaar extra mee’, gaat Robert verder. Vader Henri: ‘We kijken altijd welke schoenen onze klanten dragen. Sneakers zijn slechter dan een leren zool.’

Doorbraak

Op advies van Robert openden zijn ouders tien jaar geleden een tweede winkel in Leiden. ‘Hoe klein en knus ook, dat was echt een doorbraak.’ In 2017 volgde een filiaal in Utrecht. En na de verhuizing van Leiden naar de fraai gestileerde winkel in Den Haag zoekt de familie een geschikte locatie in Amsterdam voor deel IV van De Roode Loper.

In de familie komt alle expertise samen. Robert Timmerman studeerde commerciële economie, zijn moeder Ilona en zijn twee jaar jongere broer Christiaan vormen het financiële brein op het kantoor in Hummelo dat binnenkort naar Woerden verhuist. Vader Henri: ‘Als kind van acht of negen legde Robert al een loper op onze trap in de boerderij in Hummelo.’ En Robert: ‘Jaarlijks stel ik mijn broer Chris de vraag of hij straks mede-eigenaar wil worden. Tot nu toe is het antwoord ontkennend.’

Eind dit jaar doen Henri en Ilona Timmerman een stapje terug en neemt Robert, die in 2013 in de zaak begon, De Roode Loper over. Henri volgt zelfs een coachcursus om Robert voor te bereiden op zijn nieuwe rol als directeur. ‘Al kwam ik tot de ontdekking dat het niet werkt om je familie te coachen. Ik heb wel geleerd om meer te luisteren en signalen te herkennen.’

Robert wordt bijgestaan door zijn vriendin Birgit van der Heide (28) die international business management studeerde en de winkel in Den Haag leidt. Ze weet inmiddels bijna net zoveel van traplopers als haar vriend en schoonouders.

Verjaardagen

Gaat het in de familie ook nog over andere zaken dan traplopers? Van der Heide, lachend: ‘We kunnen het redelijk loslaten.’ En Robert: ‘Mijn ouders woonden in Hummelo boven de winkel, daar hield het nooit op. Dat wilde ik dus niet. Birgit en ik hebben bovendien onze eigen taken in het bedrijf. En tijdens verjaardagen grijpt mijn moeder in als het toch weer over het werk gaat.’

Het luistert nauw in een familiebedrijf, zegt Robert. ‘Het gaat ook vaak mis vanwege die familiebanden. Zo lieten we ons na de opening van de winkel in Utrecht begeleiden door de provincie Utrecht die een speciaal coachprogramma heeft opgesteld voor familiebedrijven.’

De coach adviseerde ook bij de aanstaande overdracht in het bedrijf. Zo neemt Henri Timmerman nu langzaam afstand van zijn levenswerk. ‘Het kost me geen moeite. Robert doet het op een andere manier, hij denkt groter dan ik.’

Liefdevol wrijft Robert Timmerman in de winkel in Den Haag over één van de stalen voor een nieuwe traploper. Zijn droom reikt verder dan de Randstad. Waarom geen winkels openen in Brussel, Berlijn of Parijs? ‘We maken een typisch West-Europees product en wij lopen in Nederland voorop. Het zou mooi zijn om ons vakmanschap ook over de grenzen te tonen.’ En tegen zijn vader: ‘Die expansie is niet meer jouw droom.’

Henri erkent: ‘Ik zou het zelf niet gedaan hebben, maar ik begrijp je keuze. Het is goed zo.’

Vader en zoon: Robert en Henri Timmerman . Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant