De euro na 20 jaar nog omrekenen naar de gulden: ‘Ik ben gewoon een beetje ouderwets daarin’

Joke Verveer (69), Deventer, gepensioneerd

‘Toen de euro werd ingevoerd werkte ik voor de gemeente Deventer. Ik was secretaresse voor een team dat alles rondom de invoering soepel moest laten verlopen. Daardoor is die wisselkoers in mijn geheugen gegrift. Nu is het omrekenen een automatisme geworden, dat krijg ik er tot mijn dood niet meer uit. Ik doe het met bijna alles: de boodschappen, uit eten gaan, kleren, schoenen, meubels, noem maar op. Ik schaam me er soms ook wel een beetje voor. Vooral mijn kinderen lachen me erom uit. Maar het helpt me ook om me een beetje in te houden, vooral bij grote uitgaven. Dan denk ik: ‘Jeetjemina, wat is dat in twintig jaar ontzettend omhoog gegaan.’ Ik weet ook wel dat het door de inflatie niet vergelijkbaar is, maar ik ben gewoon een beetje ouderwets op dat gebied. Ik ga straks friet halen voor twee personen, meer dan achttien gulden kost me dat!’

Arie Aartsen (44), Emmen, voormalig hypotheekadviseur

‘Ik heb een hele tijd in Duitsland gewoond en woon nu nog steeds dicht bij de grens. Dus ik heb heel goed door wat er gebeurt met de prijzen in Nederland. Een komkommer kost in Duitsland 50 cent, hier krijg je hem met een plasticje eromheen voor 99 cent. Dus dan ga je terugrekenen wat het in guldens was. De eurobedragen zou je moeten halveren en dan wat inflatie eroverheen rekenen. Maar bij de meeste producten kun je tegenwoordig de prijzen uit 2001 nemen en dan gewoon het guldenteken door het euroteken vervangen. Dus ik zou de gulden wel terug willen. Dat was gewoon een veel stabielere munt. Ik zag het wisselprobleem ook niet zo, 1 mark was gewoon 1,10 gulden. Bij de Tankstelle accepteerden ze guldens altijd en anders was er wel een pinautomaat. Het mooie van de euro is dat je nu kunt zien dat in Nederland alles duur is, maar je geeft er wel een stuk soevereiniteit voor weg.’

Bert van de Schelde (56), Vlissingen, reisleider

‘Ik betrap mezelf er nog bijna dagelijks op dat ik prijzen omreken naar guldens, vooral met wat duurdere dingen. Dan schrik ik wel van hoe duur dingen zijn, bijvoorbeeld kleding. Ik denk dat het vooral uit mijn opvoeding voortkomt. Wij waren thuis nooit armlastig, maar wel zuinig. Je moest alleen iets kopen als je er geld voor had en als je het ook echt nodig had. Vanochtend hoorde ik op de radio dat de gemiddelde huizenprijs rond de vier ton ligt. Kort voor de komst van de euro kocht ik zelf mijn eerste huis, toen had je voor dat bedrag in guldens een villa waar je u tegen zegt. In het begin wilde ik nog wel terug naar de gulden, het had altijd wel wat dat je op vakantie overal andere valuta nodig had. Maar dat was snel voorbij, die euro is toch wel verrekte makkelijk.’