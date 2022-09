De enige vliegschool in Europa die ‘bushvliegers’ opleidt: ‘Onze piloten dienen een speciaal doel’

Marco Koffeman, directeur van de vliegschool. Beeld Elisa Maenhout

Op de luchthaven van Teuge ziet Marco Koffeman hoe een vliegtuig een te lange ‘flair’ maakt. De landing moet veel korter, doceert de directeur van Mission Aviation Training Centre (MATC), de enige vliegschool in Europa die ‘bushvliegers’ opleidt. Zijn piloten moeten straks in Afrika of Papoea-Nieuw-Guinea kunnen landen op nauwelijks verharde vliegstrips zonder luchtverkeersleiding. En bovendien checken of er geen dieren lopen op de landingsbaan.

MATC levert piloten af voor Mission Aviation Fellowship (MAF), een christelijke hulporganisatie die wereldwijd met 130 vliegtuigen afgelegen dorpsgemeenschappen helpt met luchttransport en medische goederen. MAF vliegt met kleine Cessna-toestellen in 26 ontwikkelingslanden en de bushvliegers dragen zelf ook hun christelijke geloofsovertuiging uit.

Jelle Hardenbol heeft als leerling-piloot zijn tweede vlucht met passagiers voltooid, zijn broer en zijn vader die hem als medewerker bij Fokker de liefde voor de luchtvaart bijbracht. De droom van Hardenbol sluit naadloos aan bij de missie van MAF. ‘Ik wil betekenisvol bezig zijn voor de mensheid, in dienst van Gods Koninkrijk. Daarom wil ik MAF-piloot worden. Vliegen is voor mij ook de ultieme vorm van vrijheid.’

Directeur en opleider Koffeman verricht als overtuigde christen al dertig jaar ‘zendingswerk’. Namens MAF verbleef Koffeman (51) zeven jaar in Zuid-Afrika als trainer, vijf jaar vloog hij in Oeganda en nog eens vier jaar in Bangladesh. In Congo opereerde Koffeman tevens in oorlogsgebied. ‘Net aan de grens zat een Amerikaans team dat een school, een ziekenhuis en een kerk aan het bouwen was. Het was daar zo link dat we het team zeven keer hebben moeten evacueren. In de bergen zitten ook nog eens rebellen, er is geen vliegveld waar je rustig kunt landen. Een groene strip, daar moesten we het mee doen.’

Een keer was het kantje boord, aldus Koffeman. ‘Ik landde op de strip en nam die mensen mee. Maandag las ik in de krant dat de rebellen die vliegstrip hadden ingenomen, ik had geen half uur later moeten landen. Een collega van mij is beschoten in Zuid-Soedan, er zat een kogelgat in het vliegtuig.’

Vier jaar woonde Koffeman in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, tussen 15 miljoen mensen. ‘Dat is bijna heel Nederland in een stad die iets groter is dan Amersfoort.’ Vanuit zijn flat kon hij van twee kanten zijn buren de hand schudden. De bittere armoede in het dichtstbevolkte land ter wereld en de cultuur vormden een permanente uitdaging, zegt Koffeman. ‘Je had er ook te maken met bureaucratische problemen, toch hielden we altijd ons doel voor ogen.’

In de drijvende ziekenhuizen werken vele, gespecialiseerde chirurgen uit het Westen die soms duizenden staaroperaties uitvoeren. Koffeman vervoerde ze in zijn amfibievliegtuig door het land, ‘omdat wij overal konden komen’. MAF gold als de ‘vliegende ambulance’ in Bangladesh.

De piloten van MAF zijn ook een uitkomst in slecht bereikbare dorpen in Papoea-Nieuw-Guinea. Koffeman: ‘Met de auto ben je in de bergen soms drie dagen onderweg, terwijl het tien minuten vliegen is. Onze piloten zijn getraind om onder extreme omstandigheden te kunnen landen en opstijgen. Het kan zijn dat iemand geld van je wil of het weer slecht is, dat moet je allemaal zelf uitvogelen.’

Zo moest Koffeman in Oeganda in allerijl een doorstart maken. ‘Ik had nog tien meter te gaan voor de landing, toen plotseling een pick-uptruck kwam aanrijden met rebellen die kalashnikovs droegen. Moest ik snel weer opstijgen. Je moet het alleen beslissen, onze piloten moeten over een bepaald profiel beschikken.’

Daarom besloot Koffeman zelf een gespecificeerde opleiding op te zetten voor MAF. MATC is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk, ‘want hier is geen winst mee te maken’. Liefst 85 procent van de kandidaten voor zijn vliegschool valt af na de psychotechnische keuring. De selectie vindt vooraf plaats, omdat de opleiding zo’n 80 duizend euro kost. ‘We zijn niet commercieel’, zegt Koffeman. ‘Onze piloten dienen een speciaal doel.’

Richten op het individu

Kreeg Koffman nooit het idee dat zijn missies in ontwikkelingslanden druppels op een gloeiende plaat waren? ‘Na drie maanden in Bangladesh dacht ik: ik word gek hier. Voor de deur van mijn flat stonden straatkinderen te bedelen, ze konden wat geld verdienen met mijn plastic flesjes. Uit het raam kon je de spoorbaan zien, daar woonden mensen onder plastic zakken. Het was heel confronterend.

‘Ik heb geleerd dat de hulpverlener zich moet richten op het individu en niet op de massa. Beteken ik iets in het leven van iemand? En dan zie je mooie dingen, zoals ik in de Bijbel lees over de bijzondere ontmoetingen die Jezus had.’

Hebben de hartverscheurende beelden in Bangladesh of Oeganda hem nooit laten twijfelen aan zijn geloof? Koffeman: ‘Natuurlijk twijfel ik. Als ik niet zou twijfelen, zou ik God in een doosje met me meedragen. Dan heb ik het allemaal beredeneerd. Het klopt niet in de wereld, er is veel wat ik niet snap. Het niet-begrijpen en de twijfel horen bij mijn geloof.’

Na een keurige, korte landing zet Jelle Hardenbol zijn Cessna-vliegtuig aan de grond. MATC-directeur Koffeman wil geen cowboys in de cockpit, maar risicomijdend gedrag past evenmin bij het bushvliegen. ‘Beide extremen zijn niet goed. We zoeken mensen die een gezonde balans vinden.’

Met een instemmend knikje luistert Koffeman dan ook naar Hardenbol, die tijdig besloot niet met zijn vader en broer naar Texel te vliegen. ‘We zaten boven de bewolking, de gaten werden steeds minder. Bij de Afsluitdijk was het één groot grijs vlak, ik vond het niet verantwoord om door die bewolking heen te gaan.’ Koffeman: ‘Dit was een waardevolle vlucht voor Jelle, hij heeft onder druk de juiste beslissing genomen. Dit moet Jelle dus ook kunnen als hij straks in Papoea-Nieuw-Guinea of Oeganda vliegt.’