De ene oligarch spreekt zich uit, de ander dooft uit

Oleg Tinkoff. Beeld Bryn Lennon / Getty

Winnaar: Oleg Tinkov, oprichter en mede-eigenaar van Tinkoff Bank

De adoratie die de Russische tycoon Oleg Tinkov (54) voelt voor collega Richard Branson gaat ver. Zo ver dat hij ooit diens kamer boekte op Bransons privé-natuurreservaat in Zuid-Afrika. In zijn autobiografie schrijft Tinkov: ‘We sliepen in zijn bed en ik zei tegen Rina dat we geen andere keus hadden dan geslachtsgemeenschap te hebben om Richard te eren. Daar zijn we vervolgens toe overgegaan.’

Tinkov vergaarde zijn kapitaal met bedrijven in huishoudartikelen, brouwerijen, restaurants en vervolgens zijn eigen Tinkoff Bank. Hij is een self-made ondernemer, vindt Tinkov. Net als Branson. Het etiket oligarch haat hij.

Maar daar denkt de buitenwereld anders over, getuige zijn plek op de sanctielijst. Zijn kapitaal is grotendeels bevroren en hij is Groot-Brittanië ontvlucht.

Toch bestempelde de Financial Times Tinkov deze week als winner. Zijn bank, waarin hij nog altijd 35 procent van de aandelen bezit, staat namelijk niet op de sanctielijsten. Veel Russen hebben daarom een rekening bij Tinkoff geopend.

Tinkov zelf baarde intussen opzien door in duidelijke Tinkovtaal afstand te nemen van Vladimir Poetin en diens ‘crazy war’. Over het Russische leger: ‘Hoe kan dat goed zijn als de samenleving is vastgelopen in een moeras van onderdanigheid en nepotisme.’

Ook Richard Branson sprak zich deze week in een brief uit tegen Poetin en voor een olieboycot. ‘Net als Oleg Tinkov eerder deze week deed’, zei hij in een bijzin tegen CNN. Tinkov is zo gezien honderden miljoenen armer, maar een onbetaalbare ervaring rijker: zijn idool doet nu hem na.

Michail Fridman. Beeld Mikhail Svetlov / Getty

Verliezer: Michail Fridman, multimiljardair en mede-eigenaar van Amsterdam Trade Bank

Ook de gesanctioneerde oligarch Michail Fridman (58) keurt de oorlog af. In een statement eind februari beschrijft de in Oekraïne geboren Fridman dat Lviv nog altijd zijn ‘ lievelingsstad’ is en dat ‘oorlog nooit het antwoord kan zijn’. Fridman: ‘Deze crisis kost levens en berokkent schade aan twee naties die honderden jaren een broederband hebben gehad.’

Maar Poetin publiekelijk afvallen, dat doet de investeerder duidelijk niet. ‘Ik maak geen politieke statements, dat is gevaarlijk. Ik ben een zakenman met verantwoordelijkheden voor medewerkers in Rusland en Oekraïne.’

Fridman, wiens vermogen door Forbes wordt geschat op zo’n 11 miljard euro, duikt sindsdien vooral op in berichten waarbij aan hem gelinkte bedrijven proberen van hem los te komen.

En zo stond hij deze week ook ineens op de voorpagina van het Financieele Dagblad. De speurneuzen van de krant achterhaalden dat de Amsterdam Trade Bank (ATB) in de stille verkoop staat. Onderdelen van de bescheiden bank op de Zuidas zouden tegen wel kortingen van 40 procent worden aangeboden.

ATB staat wel op Amerikaanse en Britse sanctielijsten maar nog niet op de Europese omdat daarvoor minstens de helft van de aandelen in handen van één oligarch moet zijn. Fridman en zijn zakenpartner Petr Aven (eveneens op de sanctielijst) hebben samen ‘slechts’ 43 procent van de aandelen. Maar naast hen is nog eens 25 procent in handen van twee andere oligarchen op de lijst.

Als dat onvoldoende reden is voor Brussel om ATB te sanctioneren, dan doen klanten en zakenpartners dat zelf wel. Vrijdagmiddag sloot ATB alle rekeningen uit angst voor een bankrun. ING en ABN wilden geen geld meer naar de bank overmaken.