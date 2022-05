De elektrische brommer gaat als een raket: helft nieuwe scooters is emissieloos

Electrisch aangedreven brommer. Beeld ANP XTRA

Naast elektrische brommers is ook de e-snorfiets zet zijn opmars voort: bijna 44 procent van de nieuwe snorfietsen is emissieloos.

Dat elektrische brommers en scooters in trek zijn is mede te danken aan het geslonken prijsverschil met klassieke benzinemodellen. ‘Je hebt nu al een kwalitatief goede elektrische snorfiets tussen de twee- en drieduizend euro', aldus een woordvoerder van Rai. Vergelijkbare scooters met een verbrandingsmotor zijn nog wel iets goedkoper, maar hoge benzineprijzen stimuleren de keuze voor elektrisch vermoedelijk ook. Op het totaal is het aandeel volledig elektrische brommers en scooters overigens nog beperkt, met 5,7 en 7,7 procent.

Deeldiensten als Felyx hebben een flink aandeel in de groeiende populariteit van elektrische scooters. ‘Wij zijn daar blij mee, omdat deze scooters veel gebruikt worden en daardoor veel emissievrije kilometers maken', aldus de woordvoerder.

Landelijke helmplicht

Overigens daalden de verkopen van e-snorfietsen in absolute aantallen met bijna een kwart. Dit komt volgens de sector door de mogelijke invoering van een landelijke helmplicht vanaf volgend jaar. Dit leidt ertoe dat veel potentiële kopers kiezen voor een andere vorm van vervoer. In delen van Amsterdam en Utrecht geldt overigens al een helmplicht voor snorfietsen.

In totaal daalden de verkopen van brom- en snorfietsen in de eerste vier maanden van dit jaar met bijna 8 procent op jaarbasis. Desondanks is dit jaar nog steeds het op een na beste sinds 2011, aldus de organisaties. De sector streeft naar honderd procent elektrische brommers en scooters in 2025.