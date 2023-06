De een verdient aan gerommel, de ander verliest door geklungel

Fraser Perring

Winnaar: Fraser Perring, shortseller

Ooit was Fraser Perring (49) sociaal werker, nu harkt hij miljoenen bij elkaar met ander ‘maatschappelijk werk’: het onthullen van financiële zwakten van grote bedrijven. Doordat hij voorafgaand aan zijn publicaties speculeert op dalende beurskoersen van zijn slachtoffers, verdient hij goed geld aan zijn eigen onthullingen.

Deze week deden Europese opsporingsautoriteiten invallen in 21 kantoren en woningen van de Duitse vastgoedbelegger Adler, die in opspraak raakte nadat Perring twee jaar geleden concludeerde dat het bedrijf zich op zijn balans veel te rijk rekende.

Daarop stortte de koers in, waaraan Perring als shortseller grof verdiende. Hoewel Perring wordt beschuldigd van marktmanipulatie, zit er altijd wel een kern van waarheid in zijn conclusies. Zo moest Adler, dat vijftigduizend huizen bezat, 1 miljard afschrijven op die portefeuille. In het Verenigd Koninkrijk deed Perring hetzelfde met Home Reit, ook een vastgoedbelegger die zich vooral op lage inkomens richt. Dat was een ‘fucking good trade’, zei Perring tegen de Britse website This Is Money.

En zoals zoveel ‘winnaars’ in deze rubriek, is Perring ook weer iemand die de mazen en randen van de wet opzoekt. Zijn loopbaan als sociaal werker eindigde nadat hij een kind ter adoptie had ondergebracht zonder zijn familie te verwittigen. Ook wordt hij beschuldigd van Russische connecties. Hij zou het kapitalistische systeem saboteren, is de beschuldiging. Laster, vindt Perring. Voor hem werkt het systeem in elk geval nog prima, met een Bentley en Lamborghini voor de deur.

K.V. Lakshmi

Verliezer: K.V. Lakshmi, hoogleraar chemische biologie

Wat een irritant geluid, dacht een schoonmaker in het Rensselaer Polytechnic Institute in het Amerikaanse Troy, en zette een schakelaar in de zekeringkast om. Helaas: daarmee zette hij de vriezer uit waarin de resultaten lagen van 25 jaar celkweek bij lage temperaturen. Dit wetenschappelijke onderzoek naar fotosynthese, bedoeld om zonnecellen beter te maken, ging met één vingerbeweging naar de gallemiezen. Het alarm was wel uit.

Deze week kwam de zaak voor de rechter. Hoogleraar K.V. Lakshmi en haar afdeling eisen 1 miljoen dollar van het schoonmaakbedrijf, als schadevergoeding. Volgens haar had de schoonmaker kunnen weten dat hij van de stroomvoorziening af moest blijven.

Ze had namelijk op de vriezer een groot papier geplakt waarop in kapitalen stond dat het alarm afging omdat de vriezer gerepareerd moest worden. NIET VERPLAATSEN OF STEKKER UIT STOPCONTACT HALEN. SCHOONMAKEN NIET NODIG. ALARM KAN OOK UIT DOOR 5 SECONDEN OP MUTE-KNOP TE DRUKKEN. Dat zag de schoonmaker dus over het hoofd.

De kweekjes zijn eigenlijk slachtoffer van de coronapandemie. Het was namelijk 2020, de vriezer piepte, maar er kon niet direct een reparateur komen. Dus moesten ze het een paar weken met dat alarm zien te stellen.

De schoonmaker dacht na een gesprek met de medewerkers van het lab nog steeds dat hij hen geholpen had.