De economie floreert en toch lopen meer Nederlanders kans op langdurige armoede

Vrijwilligers, werkelozen en verstandelijk gehandicapten zijn aan het werk bij de voedselbank in hun distributiecentrum in Rotterdam-West. Beeld Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

Ook de koopkracht van Nederlandse huishoudens groeit nog maar beperkt. In 2017, het jaar waarover het CBS verslag doet, nam de gemiddelde koopkracht slechts met 0,5 procent toe, hoewel werkenden met 1,4 procent groei iets beter af waren. De jaren daarvoor groeide het besteedbare inkomen juist sterker.

Lang niet iedereen in Nederland heeft de afgelopen jaren kunnen profiteren van de economische bloei. Veel huishoudens die tijdens de crisis in de bijstand terecht zijn gekomen, hebben zich hier niet aan weten te ontworstelen, meldt het CBS. 8,2 procent van de bevolking leeft onder de lage inkomensgrens en ook dit getal is licht toegenomen.

Gunstig is dat de inkomensongelijkheid de afgelopen jaren ongeveer gelijk is gebleven. Anders is het gesteld met de vermogensongelijkheid: die is tussen 2015 en 2017 afgenomen door de sterk gestegen huizenprijzen. Toen de woningprijzen tijdens de crisis daalden, raakten veel woningbezitters een flink deel van hun virtuele vermogen kwijt. Dankzij het sterke herstel van de woningmarkt, is hun vermogen de afgelopen jaren weer gegroeid.

Wat betreft economische zelfstandigheid (die volgens het CBS ligt op 950 euro netto per maand) groeien mannen en vrouwen weer naar elkaar toe. Dit komt vooral doordat vrouwen meer zijn gaan werken. Hoewel vrouwen nog altijd vaker in deeltijd werken dan mannen, hebben zij vaker een ‘grote deeltijdbaan’ van 28 tot 35 uur per week.