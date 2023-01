De cryptowereld gaat verdacht veel op haar verfoeide rivaal lijken

Miss Universe Alejandra Guajardo uit El Salvador 2022 met een op bitcoins geïnspireerde outfit. Beeld via REUTERS

‘Crypto’s zijn gestart vanuit een idealistische motivatie na de financiële crisis in 2008’, zo begint een van de lezersreacties die deze week in onze mailbox belandde, ‘maar nu is deze industrie doordrenkt van hebzucht, gokgedrag en risico’s nemen met andermans geld.’

Dat er problemen zijn, zal niemand betwisten. Sinds de val van de Amerikaanse cryptomarktplaats FTX in november heeft het vertrouwen in crypto’s een flinke klap gekregen. De vraag wat er moet gebeuren om dat vertrouwen te herstellen, doet een aloude richtingenstrijd binnen de cryptowereld oplaaien.

Aan de ene kant zijn er de diehards die zweren bij de oorspronkelijke gedachten achter het opzetten van gedecentraliseerde munten. Zij vinden dat we terug naar de basis moeten. Het andere kamp vindt dat de cryptowereld een natuurlijke evolutie aan het doormaken is naar een breed toegankelijk en gereguleerd systeem, en dat er dus geen weg terug is.

In Van Kapitaal Belang duikt verslaggever Daan Ballegeer in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

De gelovigen van het eerste uur raakten geënthousiasmeerd door crypto’s omdat die een oplossing zouden bieden voor gepercipieerde misstanden in het klassieke financiële stelsel. Denk aan de geldontwaarding die overheden en centrale banken kunnen teweegbrengen, of aan gesjoemel door banken.

Bitcoin, de belangrijkste cryptomunt, heet vrij te zijn van de mogelijkheid van corruptie of beïnvloeding door overheden en centrale banken. Cruciaal daarbij is de blockchain: een lange, en in principe onvervalsbare keten van informatieblokken. De bekendste manier om transacties op te slaan in zo’n digitaal kasboek is door computers uit het netwerk voortdurend tegen elkaar te laten strijden om als eerste een wiskundig probleem op te lossen. Achterliggend werkt zo een consensusmechanisme waarbij veel computers het los van elkaar eens moeten zijn dat een transactie waarachtig is.

De tweede belangrijkste cryptomunt, ethereum, heeft dat energieverslindende proces vorig jaar veranderd. Nu verifiëren minder, en grotere partijen in ruil voor een vergoeding alle transacties. Dat bespaart meer dan 99 procent op de energierekening, maar gaat dus in tegen het idee van van decentralisatie, dat de blockchain zo populair heeft gemaakt. Bovendien is het zo makkelijker voor overheden om zich te bemoeien met dit betalingsverkeer.

Centralisatie is ook wat de diehards tegenstaat bij cryptoplatformen die de digimunten van hun gebruikers opslaan. Vanuit het standpunt van de gebruikers zijn de argumenten daarvoor snel bedacht. Het is voor veel mensen best een gedoe om met gedecentraliseerde wallets, usb-sticks en codes in de weer te zijn. Zij willen een gebruiksvriendelijke app, en geen gedoe.

Het gevolg is evenwel dat als bij dat soort bedrijven iets verkeerd gaat, meteen een hoop klanten geld dreigt te verliezen. Zoals gebeurde bij de ondergang van de Amerikaanse cryptobeurs FTX in november vorig jaar. Tientallen miljarden euro’s gingen in rook op, van in totaal zo’n miljoen klanten.

Eigen schuld, dikke bult, zeggen de die hards. Jullie hebben gezondigd tegen het principe van de decentralisatie dat de kracht van dit parallel financieel systeem hoort te zijn. Hun oplossing is in zekere zin terugkeren naar de begindagen, wat het makkelijker moet maken om de overheid buiten te houden.

Dat zie ik niet meer gebeuren. Hoe je het ook draait of keert, crypto’s hebben hun weg naar de mainstream gevonden. Vijf jaar geleden was het nog een niche waar toezichthouders makkelijk hun neus voor konden ophalen (ze vonden crypto’s onzinnig en onwenselijk).

Sindsdien was er een grote toeloop naar crypto’s, mee ingegeven door het lagerentebeleid in het klassieke financiële stelsel. Daardoor nam de roep om regulering toe. Aan de zijlijn blijven staan, betekende dat toezichthouders consumenten en beleggers in de kou lieten staan. Bovendien kunnen problemen in de cryptomarkt overslaan naar het klassieke financiële stelsel.

Crypto’s zijn al een tijd in zwang bij zakenbanken en vermogensbeheerders, en zitten ondertussen in veel klassieke beleggingsproducten. Hoewel de omvang van de cryptomarkt nog altijd te klein lijkt om de financiële stabiliteit in gevaar te brengen, is het raadzaam om terug te denken aan de wereldwijde financiële crisis van 2008,. Die begon ook in een niche, namelijk die van de Amerikaanse rommelhypotheken.

De cryptowereld maakt nu in snel tempo door waar het conventionele financiële systeem eeuwen over heeft gedaan. Dat had eveneens zijn uitwassen, en regelgeving die de ene keer te ver ging en de andere keer niet ver genoeg. Het huidige systeem is verre van perfect – daar hebben crypto-adepten heus een punt – maar het slaagt er al bij al redelijk in om de belangen van consumenten te vrijwaren.

Daar vallen dus lessen uit te leren, en dat gebeurt ook, al verloopt de toepassing ervan met mondjesmaat. In 2024 treedt bijvoorbeeld Europese regelgeving in werking die de nu beperkte regels over handel en opslag bij cryptobedrijven strenger maakt, en uitbreidt naar onder meer vermogensbeheer met crypto’s. Daarnaast moeten cryptobeurzen dan meer aan risicobeheer doen.

Dat is ongetwijfeld allemaal tegen het zere been van de die hards die de overheid het liefst zo ver mogelijk van de cryptomarkt af wilden houden. Maar dat station is gepasseerd. Als een markt volwassen wordt, hoort daar gewoon de bescherming van consumentenbelangen bij. Al trapt het dan vast de zoektocht naar een nieuw anarchistisch El Dorado op gang.