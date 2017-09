De Crossland X is de eerste 'Franse' Opel met moderne rijhulpjes, maar een goede vering ontbreekt

Moderne rijhulpjes

Aan moderne rijhulpjes en veiligheidsvoorzieningen heeft de Crossland X, zeker in de luxeversie die Blik meekreeg, geen gebrek. Een greep: een achteruitrijcamera die een beeld van 180 graden geeft, hulp bij inparkeren, botswaarschuwing en automatisch remmen voor andere verkeersdeelnemers (tot 30 kilometer per uur), dodehoekwaarschuwing, herkenning van verkeersborden. Sturen moet je overigens nog helemaal zelf doen, want de tussen-de-lijntjeshouder is niet meer dan een piep bij overschrijden van die lijntjes en ook adaptieve cruisecontrol ontbreekt.



Wat er wel is: een head-updisplay, geprojecteerd op een doorzichtig kunststof paneeltje dat bij het starten gezellig zoemend tevoorschijn komt en weer verdwijnt als je de motor uitzet. Die is weliswaar verkrijgbaar tegen een meerprijs, maar het is erg fijn je snelheid en navigatie te kunnen zien zonder je ogen van de weg te hoeven nemen.



Rijden doet de Crossland X ook prima. De 1,2 liter driecilinder motor is krachtig genoeg, behoorlijk stil en de automaat schakelt soepel. Maar wat betreft veercomfort moet Opel echt nog even in de leer bij zijn Franse partners. Vooral korte hobbels zijn wel erg voel- en hoorbaar, wat op slechtere wegen op den duur tamelijk vermoeiend is. Gelukkig hebben in elk geval de bestuurder en de bijrijder de gezonderugactiestoelen.