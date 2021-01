De coronacrisis krijgt Nederland massaal op de motorfiets

Verkeersdrukte maakt de motor minder aantrekkelijk, maar door de coronacrisis werd het rustiger op de weg. Beeld ANP

Zijn verschijning (preciezer: zijn auditieve openbaring) veroorzaakt bij een deel van de Nederlanders steevast een rood waas voor de ogen, waar hij bij anderen juist tot een dromerig staren leidt: de motorfiets. De laatste categorie Nederlanders, die van de motorliefhebbers en -bezitters, is het afgelopen jaar flink gegroeid. In 2020 werden de meeste motorfietsen in tien jaar tijd verkocht: 14.622 exemplaren. Ook hier is corona de oorzaak.

Nederlanders zijn vooral latente motorrijders: anderhalf miljoen landgenoten hebben een rijbewijs, maar er staan slechts 750 duizend motoren geregistreerd. De Nederlandse easy rider was tot nu toe dus vooral een dromer. Dat is niet verwonderlijk: de enorme verkeersdrukte, het constant moeten laveren tussen files (de auto is immers de natuurlijke vijand van de motorfiets), maakt de motorfiets voor de forens niet erg geschikt.

Tot vorig jaar: door corona verdwenen de files, werd het rustiger op de weg en werd het openbaar vervoer de te vermijden optie. Dus telden veel Nederlanders hun knopen: ik heb een rijbewijs, ik moet soms naar mijn werk, en een nieuwe of tweedehands motorfiets kost niet de hele wereld. Bovendien was het weer de motorrijder in 2020 gunstig gezind.

‘En’, zegt Tom Huyskens, woordvoerder van brancheorganisatie Bovag, ‘vergeet niet dat veel Nederlanders flink gespaard hebben het afgelopen jaar. Al dat geld dat niet werd besteed aan horeca en vakanties, maakt het omzetten van droom in daad mogelijk.’

Dus werden er motorfietsen gekocht, veel motorfietsen, al is alles relatief. In april ging eerst de verkoop van tweedehands door het dak. Nieuwe motorfietsen waren toen minder goed verkrijgbaar doordat fabrieken waren stilgelegd en een deel van de distributieketen was verstoord. Toen deze problemen waren opgelost, stegen ook de nieuwverkopen. Populair zijn niet de bekende ‘buikschuivers’, maar vooral de stoere, allround motoren. Met een wat hogere zit, voor beter overzicht – zeg maar de SUV’s onder de motoren.

Opmerkelijk is dat december een fikse verkooppiek laat zien. Komt dat door de nieuwe lockdown? Niet helemaal, zegt Huyskens: vanaf 1 januari geldt een nieuwe Europese emissienorm (Euro 5) en mogen geen motorfietsen volgens de verouderde norm worden geregistreerd. Dus zijn in december enkele honderden Euro-4-motoren geregistreerd, die nu nog wel verkocht mogen worden. Maar ook zonder deze kunstmatige verkooppiek was 2020 een recordjaar.

Naast motoren werden afgelopen jaar ook meer fietsen en scooters verkocht, allemaal onderdeel van de veranderende reisbehoefte die corona met zich meebracht. Maar de motorfiets heeft nog een streepje voor op deze concurrenten: het gevoel van vrijheid dat hij de berijder verschaft. Het is natuurlijk reuzegezellig, de kinderen thuis en de hele dag je partner om je heen, maar mama of papa wil de thuissituatie misschien wel meer dan voorheen even kunnen ontvluchten. Ook hier biedt de motor een baaierd aan mogelijkheden: na het thuiswerk even heerlijk over de rivierdijk zwieren of door de landerijen zoeven, om ongestoord de zinnen te kunnen verzetten.

Dat gebeurt trouwens vooral nog met de goeie oude benzinemotor. Hoewel de verkoop van elektrische motoren afgelopen jaar met ruim de helft steeg, blijft de e-motor in absolute zin nog een zeldzaamheid: in 2020 werden er 237 verkocht. Kennelijk wil de easy rider van de lage landen één ding niet opgeven, en dat is de brul van zijn motor.