De coalitie bakt een drol van een regeerakkoord (2)

Vorige week keken we naar het geheel van het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU en dat viel niet mee. De samenvattende zin: het is een wonderlijk mengsel van detailgeneuzel, geldsmijterij, hervormingsangst, wegkijken en beleidsmatig onvermogen. Laten we nu inzoomen, te beginnen met het onderwijs.

Het onderwijs verkeert in crisis, een crisis die zich eerst twee decennia sluipenderwijs heeft voltrokken. De wrange vruchten hiervan zijn dat grote groepen 15-jarigen niet behoorlijk kunnen lezen, niet behoorlijk kunnen schrijven en niet behoorlijk kunnen rekenen. Sinds een paar jaar komt hier het besef bij: de kansen om wel iets te leren tijdens de schooltijd zijn ongelijk verdeeld, sterk afhankelijk namelijk van het inkomen en het opleidingsniveau van de ouders. Door de coronacrisis werd de crisis in het funderend onderwijs (nog) beter zichtbaar. Hoog tijd voor actie dus.

In de tekst van het coalitieakkoord staat te lezen dat er een ‘masterplan’ komt (de haakjes zijn van de coalitiepartijen) ‘zodat elk kind leert lezen, schrijven en rekenen’. Zo’n ‘masterplan’ heeft Nederland natuurlijk allang en dat heet publiek bekostigd funderend onderwijs. Het probleem is alleen: het werkt niet goed genoeg (meer). Er moeten een, twee, drie scheppen bovenop.

Nu opletten. Er zijn twee werelden. De woordenwereld is de tekst van het coalitieakkoord. De getallenwereld staat in de ‘budgettaire bijlage’ bij dat akkoord. In de woordenwereld staan behartigenswaardige dingen die echter moeilijk vast te pakken zijn. Het ‘masterplan’ is er een voorbeeld van. Wie doet? Wat? Wanneer? Hoe? Waarom? Met welk beoogd resultaat? Ik durf het u niet te zeggen.

De getallenwereld is duidelijker. De coalitie verhoogt de onderwijsuitgaven van het ministerie van OCW met ruim 4 miljard euro, structureel met 4,5 miljard. OCW krijgt zijn eigen spookfonds voor ‘onderzoek en wetenschap’ van 5 miljard euro voor tien jaar, waarvan in deze kabinetsperiode 2,5 miljard wordt uitgegeven. Dit spookfonds laten we nu verder rusten.

Zijn het goed bestede euro’s? Deels. Er is bij OCW een miljard extra voor het verhogen van de onderwijskwaliteit. Helaas is 200 miljoen hiervan bestemd voor het uitbreiden van de ‘maatschappelijke diensttijd’, waar kinderen niet beter van gaan lezen, schrijven en rekenen. Er is ook een miljard extra voor kansengelijkheid, gelukkig deels te besteden aan meer deelname aan vroege en voorschoolse educatie. Hiermee is het goede nieuws wel op.

De coalitie gebruikt 800 miljoen om de salarissen in het basisonderwijs gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs. De vakbonden willen dat graag, al is er objectief gezien geen reden toe. Kinderen gaan er niet meer van leren, in elk geval. Met pech vergroot deze maatregel het lerarentekort, namelijk als basisschoolleraren minder uren gaan werken omdat ze meer gaan verdienen per uur.

De coalitie gebruikt een miljard structureel om de basisbeurs weer in te voeren. Dat is niet alleen een slecht plan (het leenstelsel werkt op hoofdlijnen goed, blijkt uit een recente evaluatie), het helpt ook geen zier bij het bestrijden van de onderwijscrisis. Nóg een miljard is gereserveerd om ‘slachtoffers’ van het leenstelsel te compenseren, een maatregel waarvoor ik geen woorden heb.

De woordenwereld van de coalitie is dus misschien vaag, maar kan er, welwillend gelezen, nog mee door. De budgettaire prioriteiten zijn, nou, kies er zelf maar een woord voor. Zullen aan het einde van deze kabinetsperiode substantieel meer kinderen goed lezen, schrijven, rekenen? Dat zou me verbazen.

Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.