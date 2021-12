De coalitie bakt een drol van een regeerakkoord (1)

Sinds 1994, toen PvdA, VVD en D66 hun eerste paarse kabinet in elkaar schroefden, lees ik beroepshalve coalitieakkoorden. Liever zie ik hierbij het glas halfvol dan halfleeg. Maar nimmer las ik zo’n beroerd stukje werk als Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie deze week het licht lieten zien.

Lichtpuntjes? Die zijn er uiteraard ook, en daar komen we later wel over te spreken. Maar eerst moet ik uitleggen waarom dit zo’n beroerd coalitieakkoord is. In één zin: het is een wonderlijk mengsel van detailgeneuzel, geldsmijterij, wegkijken, hervormingsangst en beleidsmatig onvermogen. Ik licht toe.

Detailgeneuzel. Het plan was een coalitieakkoord op hoofdlijnen te sluiten dat dan later door vakkundige ministers zou worden uitgewerkt in concreet beleid. Over dit concrete beleid zou dan (nieuwe bestuurscultuur!) frank en vrij met de Kamer kunnen worden gesproken. Dat was een prima plan, dat gedurende het proces blijkbaar volledig uit de rails is gelopen.

Het geestigste voorbeeld van neuzelarij vond ik in de budgettaire bijlage: ‘Voor suïcidepreventie wordt structureel 2 miljoen euro gereserveerd. Dit is aanvullend op de standaard instellingssubsidie van 5,7 miljoen euro per jaar.’ Geen kwaad woord over suïcidepreventie natuurlijk, maar wie zulke details opschrijft, is het zicht op de grote lijn onderweg wel kwijtgeraakt.

Geldsmijterij. De coalitie smijt met tientallen miljarden belastinggeld ten behoeve van een aantal grote thema’s. Het magische woord is ‘fonds’. Een ‘klimaat- en transitiefonds’ wordt bedacht, met 35 miljard euro tot 2030. Er komt een ‘transitiefonds voor de landbouw’ van 25 miljard euro, waarvan 20 miljard tot 2030. Het tweede magische woord hierbij is ‘incidenteel’. Het zou gaan om incidentele uitgaven, die nochtans de kabinetsperiode ruim voorbijlopen. Ik heb hier twee grote problemen mee.

Ten eerste: nergens biedt de coalitie enige duiding over hoe deze fondsen in de begroting zullen worden verwerkt, en wat de beoogde status ervan is. Beoogt de coalitie een volgend kabinet voor een voldongen feit te stellen? Gaat het om ‘echte’ fondsen, in de zin dat er nu geld wordt geleend en op de wordt bank gezet, opdat er in de toekomst fondskosten uit kunnen worden betaald. Of gaat het om begrotingsfondsen, boekhoudkundige reserveringen die net zo makkelijk weer ongedaan kunnen worden gemaakt door een volgend kabinet? En als dit laatste het geval is: waarom dan nu mooi weer spelen met de begrotingen van een toekomstig kabinet?

Mijn tweede bezwaar is inhoudelijk: doelen en maatregelen van deze fondsen zijn door de coalitie hooguit op hoofdlijnen vastgesteld. Het is volkomen onduidelijk of de voorgenomen geldsmijterij besteed wordt aan effectief en efficiënt beleid. Wel is natuurlijk al zonneklaar dat de beoogde ontvangers van deze miljarden (onder meer grootvervuilers met wie ‘maatwerkafspraken’ moeten worden gemaakt en agrarische ondernemers die ‘perspectief’ moet worden geboden) handenwrijvend kennis hebben genomen van de inhoud. Men heeft blijkbaar recht op 60 miljard euro. Dat geeft betrokkenen wel een warm gevoel, stel ik me zo voor. Bestuurlijk gezien is dit oliedom.

Wegkijken. Hoe je dezer dagen een coalitieakkoord kunt schrijven zonder een woord te wijden aan het te voeren coronabeleid is me simpelweg een raadsel.

Hervormingsangst. Deze en gene sector (waarover volgende week meer) wordt door het kabinet bedolven onder de euro’s. Maar bijna nergens koppelt de coalitie dit aan de eis om dan ook beter te presteren. Het zijn cadeautjes. Die wij burgers mogen betalen.

Kortom: een drol van een coalitieakkoord. Volgende week verder.