De 'chefwaardige pannen' bij AH zijn zo in trek dat het de andere pannenfabrikanten omzet kost

Toen Albert Heijn zijn kortingsactie voor pannen van concurrent Villeroy & Boch begon, zag Royal Delft-topman Henk Schouten de bui al hangen. 'De markt wordt niet ineens groter, dus wij gaan dat op een of andere manier merken', zei hij in maart tegen het ANP. 'Dat geldt trouwens ook voor andere concurrenten, zoals Tefal.'



Zijn vrees werd bewaarheid. Bij BK Cookware daalde de omzet van 8,7 miljoen euro in de eerste helft van 2016 tot 6,4 miljoen in de eerste zes maanden van 2017. 'De helft van die omzetdaling was het gevolg van de Albert Heijnactie', zegt Schouten nu. 'In de actiemaanden verkocht Villeroy & Boch meer dan 3 miljoen pannen. Het Duitse bedrijf had daarmee opeens 50 procent van de markt in handen, terwijl het normaal nauwelijks in Nederland actief is.'