De ceo van JPMorgan weet hoe je met succes een bank leidt, maar moet hij dan ook het land leiden?

Jaime Dimon mag dan wel de langstzittende ceo van Wall Street zijn, maar dat is nog niet hetzelfde als een land aansturen. Anderzijds gingen hem onder meer een pindaboer, kroeguitbater en acteur vooraf. Een mal figuur zou hij dus in elk geval niet slaan.

De bekende miljardair en investeerder Bill Ackman denkt dat Jamie Dimon de beste persoon is om vanaf 2025 de Verenigde Staten te leiden. In een Twitter-bericht noemde hij deze week de baas van JPMorgan Chase, tevens de langstzittende ceo van Wall Street, ‘een van de meest gerespecteerde bedrijfsleiders ter wereld’.

De tweet is één grote lofzang. De 67-jarige Dimon is ‘extreem slim, bedachtzaam en pragmatisch, en hij weet hoe hij tot een compromis moet komen’. Hij zou geliefd zijn bij de 240 duizend werknemers van JPMorgan, en op de waardering kunnen rekenen van zowel wereldleiders als de hotemetoten in het Amerikaanse leger.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken. In Van Kapitaal Belang duikt hij in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

En nog was de bodem van het vat met lof niet in zicht. ‘Jamie heeft een voorbeeldig en onaantastbaar karakter. Hij is een charismatische leider die recht-door-zee is, met een enorm begrip van de wereldproblemen en hoe die aan te pakken. Hij is een geweldige communicator, met een enorme energie, vitaliteit en gedrevenheid.’

Jamie Dimon is one of the world's most respected business leaders. Politically he is a centrist. He is pro-business and pro-free enterprise, but also supportive of well-designed social programs and rational tax policies that can help the less fortunate. He is extremely smart,… — Bill Ackman (@BillAckman) 31 mei 2023

Dimon bevestigde deze week in een interview met Bloomberg TV dat hij nadenkt over een politieke carrière. ‘Ik hou van mijn land, en misschien zal ik het op een dag op de ene of de andere manier dienen.’ In het verleden zou zowel Barack Obama als Donald Trump hebben overwogen om hem minister van Financiën te maken. Als hij dat in de toekomst alsnog gaat doen, zal dat geen primeur zijn als voormalige bankier. Onder meer Robert Rubin, Henry Paulson en Steven Mnuchin gingen hem in de recente geschiedenis voor.

Maar als het aan miljardair Ackman ligt, moet Dimon op de hoogste trede mikken. ‘Hij kan Joe Biden verslaan in de Democratische voorverkiezing en Donald Trump in de algemene verkiezing.’ Wat zouden de Amerikanen in dat geval mogen verwachten? In de woorden van Dimon zelf: ‘Iedereen weet dat ik een patriot ben. Ik ben een no-nonsense, uitgesproken kapitalist die gelooft in vrij ondernemerschap.’

Voor zover ik kan achterhalen is er nog nooit een echte bankier de commander-in-chief geworden. Van de 46 presidenten die Amerika tot nu toe heeft gehad, was meer dan de helft advocaat. Daarnaast hadden er een paar een militaire carrière voor ze het Witte Huis betraden. George Washington, Ulysses Grant en Dwight Eisenhower waren allemaal generaals voor ze de politiek ingingen.

Daarnaast zijn er ook presidenten geweest met andere beroepen, zoals een pindaboer (Jimmy Carter), vastgoedondernemer (Donald Trump), acteur (Ronald Reagan) en ingenieur (Herbert Hoover). Bepaalde beroepen komen vaker voor, soms als nevenactiviteit, zoals plantage-eigenaar, zakenman, journalist en diplomaat.

Abraham Lincoln had ooit een kroeg, Andrew Johnson begon zijn loopbaan als leerling-kleermaker, Grover Cleveland hing als sheriff van New York twee criminelen op. Harry Truman bezat een zaak in herenmode, Gerald Ford was kortstondig boswachter in Yellowstone National Park, en George W. Bush werkte in de olie-industrie als verkenner van potentiële boorlocaties.

Is het een goed idee als Dimon een land gaat leiden in plaats van een bank? Hij is ongetwijfeld een bekwame manager, maar politiek brengt andere afwegingen met zich mee. Succes wordt hier niet gemeten in termen van winst, maar eerder in de welvaart die de overheid tegen een bepaalde kostprijs kan genereren. Dit houdt onder meer in dat ze voorziet in veiligheid, onderwijs en een zeker sociaal vangnet.

Het meest opvallende stukje van Ackmans lofzang gaat wat mij betreft over de aandelenkoers van JPMorgan: ‘Het aandeel zal nog meer stijgen wanneer Dimon president wordt, omdat hij dan meer kan betekenen voor de bank en onze economie dan als ceo van JPMorgan.’

Deze bewering doet denken aan een bekende uitspraak van Charles Wilson. De toenmalige voorzitter van General Motors verklaarde in 1957 dat ‘wat goed is voor GM ook goed is voor de VS, en vice versa’. Toch is het nu al duidelijk dat de belangen van JPMorgan en de VS niet helemaal met elkaar sporen. De bank wil steeds maar groeien, terwijl ze nu al too big to fail is. Het is in het maatschappelijk belang dat het de andere richting uitgaat, maar Dimon heeft altijd gezegd dat hij het probleem van omvang niet ziet.