De bouw kan aan de vraag niet voldoen - sommige bedrijven gaan zelfs aan hun succes ten onder

Toen cateringbedrijf Appèl een aantal aannemers drie jaar geleden liet concurreren om de opdracht om hun 'belevingscentrum' in Den Bosch te bouwen ging het niet alleen om een scherpe prijs. 'We wilden ook graag werken met een lokale partij', zegt Hans van Veen, algemeen directeur van Appèl. 'Het was ook gunnen.' De winnaar werd Moonen Bouwgroep, eveneens gevestigd in Den Bosch.



De bouw verliep aanvankelijk voorspoedig. In januari vierde Appèl dat het hoogste punt was bereikt van het ronde gebouw nabij snelweg A2. De bouwer werd alvast bedankt voor de fijne samenwerking. Dat bleek voorbarig, want vorige week woensdag ging bouwbedrijf Moonen failliet.