De Bijenkorf groeit en bloeit, de omzet van House of Fraser daalt

Verliezer

Zo stevig als Giovanni Colauto in het zadel zit, zo wankel zit Alex Williamson, de baas van House of Fraser. Net als zijn twee voorgangers lijkt hij zijn tanden te hebben stukgebeten op de problemen van de keten die elke Nederlander die een keer in Londen heeft geshopt wel moet kennen.



House of Fraser is al enige tijd speelbal van Chinese investeerders. Deze week verkocht de huidige Chinese eigenaar Nanjing Xinjiekou Department Store de keten aan een ander, eveneens Chinees bedrijf: C.banner, dat al enige Britse schoenenketens bezit. De Britten keken er met argusogen naar, omdat de bazen van beide bedrijven familieleden van elkaar bleken te zijn.



Duidelijk is dat de nieuwe eigenaar het over een andere boeg zal gooien. Die wil 100 miljoen euro aan nieuw kapitaal in het bedrijf steken om het onlineverkoopkanaal te moderniseren op voorwaarde dat er warenhuizen worden gesloten. Daardoor zou het voorbestaan van 20 van de 59 warenhuizen in Groot-Brittannië op het spel staan.



Alex Williamson werd een jaar geleden aangesteld om de bezem door het bedrijf te halen. Maar hij bleek te dweilen met de kraan open. De kostenbesparingen leidden alleen tot een verdere daling van de omzet. Of hij zijn werk mag afmaken is nu de vraag.