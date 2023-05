De bankencrisis in de VS laat zich nog niet bedwingen

Het hoofdkantoor van de Western Alliance Bancorp in Phoenix, Arizona. Beeld AFP

De overname van First Republic Bank door JPMorgan maandag was ‘een belangrijke stap om een punt te zetten achter een periode van ernstige stress’ voor regionale banken, beweerde Jerome Powell woensdag. De feiten spreken de voorzitter van de Federal Reserve tegen.

Donderdag zakten de aandelenkoersen van PacWest, First Horizon en Western Alliance met tientallen procenten. De eerste (uit Beverly Hills) overweegt zichzelf te verkopen. De tweede (Memphis) zag de eigen overname afgevoerd, en de derde (Phoenix) moest ontkennen dat hij een overnemer zoekt. Wat ze gemeen hebben, is de vrees voor hun winstgevendheid en bij uitbreiding hun voortbestaan.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

De beurswaardering van de hele groep van Amerikaanse regionale banken ligt ondertussen weer bijna op het dieptepunt van tijdens de wereldwijde financiële crisis. Deze keer ligt de oorzaak niet bij wantrouwen over de kwaliteit van de herverpakte obligaties op de balansen, maar wel bij de renterisico’s van de beleggingen.

Doordat de Amerikaanse centrale bank de rente het afgelopen jaar fors heeft opgetrokken, is de marktwaarde van de obligatieportefeuilles van banken stevig gedaald. Als ze die beleggingen moeten verkopen om geld vrij te spelen als klanten plots massaal hun geld opvragen, gebeurt dat dus tegen een lagere prijs dan de bank er destijds voor heeft betaald. Bij obligaties bewegen koers en rente in de omgekeerde richting.

Volgens recente ramingen hebben 2.315 banken een negatief kapitaal als ze al hun bezittingen tegen de marktwaarde zouden moeten waarderen. Dat plaatst de boodschap van Jerome Powell, dat het Amerikaanse banksysteem ‘gezond en veerkrachtig’ is, in een vreemd daglicht.

Schade voorlopig beperkt

Toch is de schade van de regionale bankenmalaise voorlopig beperkt. De drie regionale banken die de afgelopen twee maanden op de fles zijn gegaan (Silicon Valley bank, Signature Bank en First Republic Bank) waren samen goed voor maar 2,4 procent van alle bezittingen in de Amerikaanse bankensector. Toen Washington Mutual in 2008 failliet ging, tekende het op zijn eentje voor meer dan 2,7 procent.

Wel blijft er een gevaar dat de paniek overslaat naar grotere en systeemrelevantere banken. ‘Vertrouwen in een financiële instelling wordt opgebouwd over decennia en vernietigd in dagen’, verklaarde de bekende investeerder Bill Ackman op Twitter. ‘Zodra een dominosteen valt, begint de volgende zwakste bank te wankelen.’

De zorgen over de financiële stabiliteit zullen niet snel verdwijnen, zegt Edward Moya van vermogensbeheerder Oanda. ‘De verwachting blijft hoog dat er nog meer banken failliet zullen gaan. Het zal enkel de boodschap versterken dat we afstevenen op een recessie die veel harder zal aankomen dan de milde versie die sommigen verwachten.’

Depositogaranties

Een van de mogelijkheden om de crisis te bezweren is om alle deposito’s te garanderen, en die bescherming dus niet te beperken tot 250 duizend dollar zoals nu het geval is. Spaarders hebben dan geen reden meer om bij twijfel over de overlevingskans van hun bank hun geld weg te halen. Moya verwacht niet dat die algehele depositogarantie er snel komt. ‘Je hebt er de goedkeuring van het Congres voor nodig, en in het huidige politieke klimaat zie ik dat enkel gebeuren bij grote onrust op de financiële markten.’

Overheidsagentschap FDIC, dat instaat voor de depositogarantie, stelde deze week voor om die bescherming op 250 duizend dollar te houden voor particulieren, maar voor bedrijfsrekeningen op te trekken naar 2,5 miljoen dollar. Dat moet volstaan voor de meeste midden- en kleinbedrijven om het loon van hun personeel te kunnen blijven betalen. Ook hiervoor zou de goedkeuring van het Congres nodig zijn.

Het is een kleine troost voor de kleine banken dat de FDIC deze week heeft besloten dat zij niet hoeven bij te dragen aan het bijvullen van het depositogarantiefonds, dat deels is geleegd vanwege de ondergang van Silicon Valley Bank en Signature Bank. Het zijn vooral de grootste banken die daar de kosten van zullen dragen.