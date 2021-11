De bank van nu let niet meer alleen op je centen, maar ook op wat je zegt

Bunq-oprichter en ceo Ali Niknam Beeld Raymond Rutting

‘Krankzinnig’, noemt Caroline Franssen van Stichting Voorzij het. Toen zij woensdag in de Bunq bank-app keek, viel haar oog op een onalledaagse mededeling. ‘We zijn tot de conclusie gekomen dat het betaalgedrag op uw rekening niet in lijn was met het verwachte gebruik van onze diensten en onze voorwaarden.’ De bankrekening, anderhalf jaar geleden nog zonder problemen geopend, bleek opgeheven.

Franssen: ‘Ik heb nooit een mail of telefoontje gehad. Alleen een aankondiging in de app, maar die heb ik over het hoofd gezien. Je zou denken dat ze meer moeite doen. Een bankrekening is zó essentieel voor ons als organisatie. Zonder dat kunnen we geen donaties ontvangen of betalingen doen. Het is alsof je wordt afgesloten van gas en licht.’

In een reactie op Twitter wees Bunq op de politieke activiteiten van Voorzij: ‘We steunen graag feministische organisaties, maar we tolereren geen discriminatie van trans vrouwen.’

Bunq-oprichter en ceo Ali Niknam spreekt vanuit de Verenigde Staten van een optelsom. ‘Ik wil en mag niets zeggen over wat op de rekening van een klant gebeurt. Maar dit gaat deels over de eisen die ons als bank gesteld worden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. En deels over waar wij als Bunq voor staan. Als ik op de website van Voorzij kijk, kan ik me voorstellen dat je je daar als transgender persoon naar bij voelt. Vergelijk het met voetbal. Je mag spelen hoe je wilt, maar de tegenstander neerschoffelen? Dan sturen we je van het veld.’

Franssen van Voorzij ontkent dat er ook maar iets kwalijks is gebeurd op de rekening. Bovendien vindt ze haar stichting helemaal niet transfoob. ‘Wij zeggen: mensen kunnen niet van geslacht veranderen. Maar er komt een wetswijziging aan waardoor mannen die zich vrouw voelen straks toegang krijgen tot voorzieningen speciaal voor vrouwen, van toiletten tot vrouwengevangenissen. Als feminist maak ik me daar druk over, ja.’

Complotdenkers

Het voorval roept los van het verhitte transgenderdebat ook heel andere vragen op. Hoe wenselijk is het dat banken scheidsrechter worden in politieke discussies? En waar ligt dan de grens?

Aangespoord door torenhoge witwasboetes voor ING en ABN Amro zijn banken de afgelopen jaren steeds strenger gaan kijken naar ‘risicovolle’ klanten. Coffeeshops en seksclubs, vastgoedhandelaren, trustkantoren, maar ook voetbalclubs en ngo’s die actief zijn in het Midden-Oosten of Afrika: ze komen steeds moeilijker aan een bankrekening.

Dat lijkt een glijdende schaal. Zo meldde NRC deze zomer dat de betaaldienst of bankrekening van minstens acht groepen complotdenkers en vaccintegenstanders is opgezegd. Het gaat onder meer om uitgeverij de Blauwe Tijger en Café Weltschmerz.

Desondanks benadrukken ING en ABN Amro dat ze zich niet willen bemoeien met het gedachtegoed van klanten. ‘Vrijheid van meningsuiting, dat is een groot goed, ondermijning is een stap te ver’, vat een Rabobank-woordvoerder het standpunt samen.

Bunq zelf nam afscheid van ‘Artsen voor waarheid’, dat zich fel verzet tegen het coronabeleid. De bank heeft in haar voorwaarden staan dat ze geen zakelijke rekeningen biedt voor ‘ideologische of politieke activiteiten’. Tegelijkertijd merkten critici de afgelopen dagen op dat Bunq wel zaken doet met islamitische stichtingen. En hoe kan het dat Voorzij aanvankelijk wél klant mocht worden? Volgens topman Niknam is dat besluit op basis van de toen beschikbare informatie genomen. Sindsdien is er meer bekend. Bovendien kreeg de bank volgens hem niet nader omschreven ‘klachten’ binnen.

Nutsfunctie

Dat mag, stelt Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken. ‘Zowel de toezichthouder als de maatschappij verwachten van banken dat ze positie kiezen over wat ze maatschappelijk betamelijk vinden. Voor particuliere klanten is een bankrekening een soort nutsfunctie. Daar hebben ze recht op. Ten aanzien van zakelijke klanten geldt contractvrijheid. Het zou toch raar zijn als een groene bank straks verplicht is een steenkolenbedrijf te accepteren.’

Daar blijkt de rechter soms anders over te denken. Zo blokkeerde ING begin dit jaar de rekening van de Rotterdamse dansstudio van Willem Engel, waarop ook donaties voor Viruswaarheid binnenkwamen. De bank had twijfels over een privélening van een halve ton. Toch haalde de rechter een streep door die beslissing. Viruswaarheid dreigde ‘bankloos’ te worden. Dus blijft de rekening bestaan, in afwachting van de uitkomst van een bodemprocedure.

‘Feit is dat banken steeds meer zakelijke klanten de deur wijzen’, zegt Maartje van der Beek, advocaat bij BarentsKrans in Den Haag. ‘Het begon met de coffeeshops, toen volgden andere sectoren. En nu misschien ook wel klanten waar de bank het gewoon niet mee eens is.’

Hoe sterk Bunq staat in een eventuele rechtszaak is volgens haar lastig te zeggen. ‘Gelet op de uitlatingen van Voorzij kan ik me voorstellen dat Bunq daar niet mee wil worden geassocieerd, maar veel hangt af van wat voor opzegtermijn in acht is genomen, of er nieuwe informatie bekend is geworden over zo’n stichting en of ze een andere bank kunnen vinden.’