De arthousefilm is heus niet stoffig, vinden ze bij Cineville, een collectief van Nederlandse filmhuizen

Nienke Smeets (midden) en Jente Buskes (links) van Cineville in de weer met filmposters. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Eindeloos bingen op Netflix, HBO Max of Disney+? Bij Cineville is het heus geen vloeken in de kerk. Het kantoor mag dan in een oud klooster aan de Amsterdamse grachten huisvesten, de circa 25 Cineville-medewerkers zijn zeer ruimdenkend. ‘Het gaat bij de lunch juist vaak over de series die we kijken’, vertelt directeur Thomas Hosman.

Waarom zou de 36-jarige medeoprichter zich ook druk maken om streamingsdiensten? Het gaat immers best goed met de Nederlandse filmhuizen én de zaken van Cineville. Het ledenaantal is hoger dan voor de coronacrisis en geholpen door de koude winterdagen gaan de pashouders langzaam maar zeker ook weer vaker naar de film. Een bevestiging van hetgeen Hosman al dacht: ‘Mensen gaan nog steeds graag naar de bioscoop.’

In deze wekelijkse rubriek vertellen ondernemers over hun bedrijf. Vandaag: Cineville, opgericht in 2009, met 25 werknemers en een omzet van 1.5 miljoen euro (de totale jaaromzet van de vereniging is 11 miljoen euro)

Imagoprobleem

Hoe anders was dat veertien jaar geleden toen Hosman en zijn drie medeoprichters nog werkzaam waren bij studentenbioscoop Kriterion. Terwijl het barpersoneel in het aangelegen café zich elke avond de benen uit het lijf liep, bleven de bioscoopzalen grotendeels leeg.

Als filmfanaten snapten ze daar sowieso weinig van, maar de argumenten om niet te gaan waren ronduit onthutsend. ‘De films die jullie hier vertonen? Dat zijn ingewikkelde films’, werd er gezegd. ‘Meer iets voor mijn ouders.’ Na een rondje langs de andere Amsterdamse filmhuizen bleek het imagoprobleem niet alleen bij Kriterion te spelen. ‘Alle bioscopen zagen hun publiek jaar op jaar ouder worden', vertelt Hosman.

De oplossing moest dus groter zijn dan Kriterion alleen. Een pas die onbeperkt toegang geeft tot de aangesloten filmhuizen, zou de filmwereld toegankelijker maken. Een gedeelde ‘naam’ zou de marketing vereenvoudigen en een gedeelde website zou de plek worden waar alles over film te vinden is. ‘Dat klinkt nu niet zo spannend, maar destijds bestond er geen plek waarop je één filmagenda kon vinden voor alle bioscopen.’

Niet alle filmhuizen waren meteen dolenthousiast. ‘Ze zijn in zekere zin concurrenten. Dan is het gek om plots samen te werken ’ Eerdere pogingen waren niet voor niets al mislukt. Waarom het Hosman en zijn vrienden wel lukte? Misschien hielp het dat ze al met één been in de sector stonden. ‘Al waren we pas een jaar of twintig’, zegt Hosman, ‘we deden eigenlijk maar wat.’ Maar met die naïviteit en het jonge enthousiasme wisten ze wel dertien filmhuizen over de streep te trekken.

Netflix en corona

Dertien jaar later hebben 58 filmhuizen in heel Nederland zich aangesloten bij het collectief. Eigenlijk is Cineville van hun. In elk geval alle data en bijna 90 procent van alle inkomsten. De circa 60 duizend pashouders betalen afhankelijk van hun leeftijd zo’n 17 tot 21 euro per maand en de bioscopen verdelen dat geld onderling op basis van bezoekersaantallen.

Verlies lijden op een te fanatieke pashouder kan daarmee ook − sommigen gaan maar liefst twintig keer per maand. ‘Maar met een jaarlijks gemiddelde van dertig bioscoopbezoekjes is de pas voor alle partijen voordeliger.’ Uiteindelijk is het goed nieuws als er meer mensen in de bioscoopzaal zitten, stelt Hosman. Daar levert Cineville een belangrijke bijdrage aan. ‘Onze pashouders zijn avontuurlijker. Ze gaan ook naar de kleinere titels, omdat het voelt alsof het gratis is.’

Medeoprichter Thomas Hosman. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Natuurlijk is er concurrentie, maar dat is eerder een avondje in de kroeg of het restaurant, denkt Hosman. De bioscoop is tenslotte een uitje. De opkomst van de talloze streamingsdiensten is dan ook nauwelijks terug te zien in de cijfers. ‘Ik ben er heilig van overtuigd dat er altijd mensen zijn die films in een bioscoopzaal willen kijken. Niet iedereen, maar wel de liefhebbers waar wij ons op richten.’

De loyaliteit van het Cineville-publiek bleek eens te meer tijdens coronalockdowns: 70 procent van de leden koos ervoor om door te betalen. Nu ze weer open zijn, merkt Hosman dat mensen het bioscoopbezoek gemist hebben. Hoewel het totaal aantal bezoekers achterblijft, groeit het aantal pashouders gestaag. Al komt er vroeg of laat een onvermijdelijk glazen plafond. ‘100 duizend leden zou mooi zijn, maar uiteindelijk is het aantal filmtheaters en liefhebbers in Nederland beperkt.’

Grensoverschrijdend

Een miljoen leden mag binnen Nederland onmogelijk zijn, er valt nog een hoop filmpubliek te winnen. Sinds afgelopen zomer kunnen Belgische filmliefhebbers al met Cineville naar de film in Brussel. Binnenkort volgt een Oostenrijkse pas, zij het onder een andere naam. ‘We hebben gelukkig ook niet de ambitie om één grote Cineville Europe te worden.’ In heel Europa met één pas naar de film kunnen? Dat is wel een droom. ‘Maar dat kan ook met honderd verschillende namen.’

Het zal waarschijnlijk nog even duren voor zo'n Europese pas een feit is, want ondanks het bewezen concept vergt het opnieuw behoorlijk wat overtuigingskracht om de filmhuizen te laten samenwerken. Bovendien zijn de filmtheaters regelmatig in handen van liefhebbers. ‘Sommige hebben niet eens een website', vertelt Hosman. ‘Zie dat maar eens bij elkaar te krijgen in één boekingssysteem.’

Nog zo’n déjà vu moment bij de internationale uitbreiding: de jonge doelgroep die de Belgische Cinevillepas als eerste omarmt. ‘De oudere filmliefhebbers keken in 2009 ook eerst de kat uit de boom’, vertelt Hosman. In Nederland is nog altijd ruim de helft van alle pashouders jonger dan 35 jaar.

Nieuwe generatie

Wat dat betreft is de missie van Cineville geslaagd. ‘Maar ja, we richten ons wel op een jong publiek. Elke nieuwe generatie moet je overtuigen dat een filmhuis niet alleen leuk is voor hun ouders.’ Daarom zet het bedrijf nog steeds actief in op een zo divers mogelijk aanbod. ‘De bioscopen gaan over de programmering, maar we proberen zoveel mogelijk stemmen te laten horen in onze campagnes.’

De boodschap moge duidelijk zijn: film is voor iedereen. Al is Hosmans eigen favoriete filmmaker wel een beetje havermelkelite, lacht hij quasi-beschaamd. Jonge bioscoopgangers zal hij misschien niet over de streep trekken met Apichatpong Weerasethakul, een Thaise regisseur met een voorkeur voor magisch-realistische films. Gelukkig voor hen draaien filmhuizen tegenwoordig ook de nieuwe Top Gun.