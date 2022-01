David Bowie boert goed in het hiernamaals, Elizabeth Holmes hangt jarenlange celstraf boven het hoofd

David Bowie bij het Fourth Annual Black Ball Concert op 25 oktober 2007, in New York. Beeld Stephen Chernin / AP

Winnaar: David Bowie verzilvert postuum zijn levenswerk

Major Tom, Ziggy Stardust en The Thin White Duke hebben sinds maandag een nieuwe eigenaar: Warner Music. Begin deze week maakte de platenmaatschappij bekend voor 250 miljoen dollar de muziekrechten van wijlen de ‘Picasso van de Pop’ te hebben gekocht.

Het geld gaat naar de erfgenamen van de zes jaar geleden op 69-jarige leeftijd aan leverkanker overleden rocklegende, te weten weduwe Iman (66), hun beider dochter Alexandria (21), en Bowies zoon uit een eerder huwelijk, Duncan (50). Voor omgerekend 220 miljoen euro krijgt Warner de lucratieve rechten in handen van een 26 studioalbums omvattende catalogus, van het openingsnummer Uncle Arthur op zijn debuutplaat David Bowie (1967) tot en met de luttele dagen voor zijn dood uitgebrachte zwanenzang Blackstar (2016).

Muziekrechten van grote artiesten gelden de laatste tijd als een gewild beleggingsobject. Ze bieden platenmaatschappijen, private-equityfirma’s en andere kapers op de kust een stabiele bron van inkomsten nu diensten als Spotify de muziekindustrie nieuw leven hebben ingeblazen en het geld elders, mede dankzij jaren van lage rentes, niet voor het oprapen ligt. Eerder verkochten artiesten als Bob Dylan, Shakira, Stevie Nicks, Neil Young, Tina Turner en Paul Simon al de rechten op hun muziek. Bruce Springsteen verdiende vorige maand zelfs zeker 500 miljoen dollar met de verkoop van de rechten op zijn oeuvre aan Sony.

Theranos-oprichter Elizabeth Holmes verlaat op 3 januari de rechtbank in San Jose, California. Beeld Peter DaSilva / EPA

Verliezer: Elizabeth Holmes draait jaren de cel in

Hoeveel jaar of zelfs decennia verdwijnt bloedzwendelaar Elizabeth Holmes achter de tralies? In een van de geruchtmakendste rechtszaken in de geschiedenis van Silicon Valley verklaarde de jury haar maandag op vier aanklachten schuldig aan het oplichten van investeerders met haar inmiddels ter ziele gegane bloedtestbedrijf Theranos. Op elke aanklacht staat een maximumstraf van twintig jaar, hoewel de meeste rechtsgeleerden ervan uitgaan dat Holmes jaren, maar niet decennia, in de gevangenis zal hoeven slijten. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de precieze strafmaat duidelijk is.

De 37-jarige Holmes werd beroemd met haar ideaal van een wereld waarin iedereen thuis met niet meer dan een testapparaatje en een druppel bloed zou kunnen zien of er iets mis was met zijn of haar bloedwaarden. Het enige probleem was dat de apparaten van Theranos belabberd werkten. Stiekem gebruikte Holmes de meetinstrumenten van bijvoorbeeld Siemens om deugdelijke bloedanalyses te kunnen uitvoeren.

Investeerders van naam en faam, zoals Rupert Murdoch, Henry Kissinger en Betsy DeVos, gingen voor tientallen miljoenen dollars het schip in. Een van de investeerders, viersterrengeneraal James ‘Mad Dog’ Mattis, minister van Defensie onder president Trump, viel voor Holmes’ toekomstvisioen van razendsnelle bloeduitslagen voor gewonde soldaten op het slagveld. ‘Er kwam een moment’, verzuchtte Mattis tijdens de rechtszaak, ‘dat ik niet meer wist wat ik moest geloven over Theranos.’