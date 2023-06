‘Datanerd’ Christina van Spaendonck volgt bij Van Lier de intuïtie van vader Geert

Christina (l) en Geert van Spaendonck. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Eigenaar en grootaandeelhouder Geert van Spaendonck (62) loopt op de moderne T-Rex-sneakers van schoenenfabrikant Van Lier het hoofdkantoor in Breda binnen. Zijn jongste dochter en directeur Christina van Spaendonck (26) had minder keuze bij haar ‘Lis’-sneakers voor vrouwen. ‘Van Lier maakt al ruim tweehonderd jaar herenschoenen’, zegt ze lachend. ‘Een grotere dameslijn inbrengen, kost tijd. De kennis in het bedrijf zit toch vooral bij herenschoenen. Maar ik wil de damescollectie zeker gaan uitbreiden.’

In 1991 kocht Geert van Spaendonck voor 10 miljoen gulden de toen nog in Loon op Zand gevestigde schoenenfabriek G. van Lier van de nazaten Peter en Jef van Lier, die binnen de familie geen opvolgers konden vinden. 32 jaar later wordt de productie verzorgd vanuit drie fabrieken in Portugal en twee in India, en heeft Van Lier een stormachtige groei doorgemaakt.

Over de auteur

Robèrt Misset is economieverslaggever voor de Volkskrant en schrijft met name over retail en horeca. Hij was eerder ruim dertig jaar sportverslaggever.

Met een omzet van bijna 14 miljoen euro over 2022 besloot Van Spaendonck investeerders te lokken met aandelen van 80 cent, ook omdat Christina een ‘community’ van mede-eigenaren wil opbouwen. Deze week debuteert Van Lier op het financieringsplatform Nxchange met een eigen beurs. De beurswaarde van 28 miljoen euro is gebaseerd op een jaarlijkse groei van 18 procent. In 2026/’27 moet de omzet zo’n 30 miljoen euro bedragen.

In een interview met de Volkskrant in 1997 filosofeerde Van Spaendonck al over een beursgang, nadat hij de Duits-Oostenrijkse branchegenoot Gallus had overgenomen. Het duurde langer dan verwacht. ‘Ik heb Van Lier sinds 2007 volledig in handen, maar de economische crisis heeft onze plannen vertraagd. Ik wist ook niet of we een familiebedrijf zouden blijven. Met Christina is de toekomst gewaarborgd.’

Anderhalf keer modaal

Sinds 1815 maakt Van Lier schoenen voor de ‘gegoede man’. De doelgroep is tegenwoordig ‘anderhalf keer modaal’, aldus Van Spaendonck. De kracht van het merk is de perfecte pasvorm, gevormd door een leest waarin ‘95 procent van de voeten passen’.

Zo kan Van Lier zijn klanten een leven lang bedienen. ‘Ik voegde dertig jaar geleden al emotie toe aan onze schoenen’, vertelt Geert van Spaendonck. ‘Er is altijd een eerste keer voor onze klanten. Een buluitreiking, een date, een huwelijk en dan wil je mooie schoenen dragen. Ik zeg weleens gekscherend dat we tot hun kist bij ze blijven, want niemand wil in afgedankte sneakers worden begraven.’

In 1997 vertelde Van Spaendonck aan de Volkskrant dat hij zijn dochters van acht maanden en drie jaar oud het bedrijf niet zag voortzetten. ‘En niet omdat het meisjes zijn, ik heb net zo lief dat zij arts of schilder worden.’

Het liep anders. Christina van Spaendonck, lachend: ‘Ik was dat meisje van acht maanden oud. Maar herenschoenen, mwah. Ik had aanvankelijk andere interesses.’

Sinds januari leidt ze het bedrijf, nadat ze was opgeleid door de voormalige directeur Paul Petit, die aanbleef als bestuursvoorzitter. Bij zijn pensionering overtuigde hij Geert van Spaendonck dat Christina een geschikte directeur was. ‘Ik wilde dat besluit niet zelf nemen als vader, maar Paul bevestigde mijn gevoel.’

Christina studeerde economie en econometrie en omschrijft zichzelf als ‘een datanerd’ die met haar expertise ook de e-commerce bij Van Lier nieuw elan geeft. ‘De data zijn cruciaal voor de inkoop. Welke schoen loopt wel en welke voorraden lopen juist op? Die gegevens koppel ik aan onze digitale marketing.’

Vader Geert van Spaendonck: ‘Vroeger moest ik op mijn intuïtie afgaan. Dan kocht ik alleen witte sneakers, omdat die het vorig jaar ook zo goed deden. We zaten er geregeld naast.’ Christina: ‘De data zijn additioneel, ze zeggen niets over trends. De intuïtie van mijn vader blijft onmisbaar. En als ceo kan ik nieuwe strategieën en campagnes ontwikkelen om nieuwe doelgroepen aan te trekken.’

Vader Geert ontdekte al snel de leiderscapaciteiten van de middelste van zijn drie kinderen. ‘Christina kan als ceo dingen in beweging krijgen, ze heeft de drive om te blijven pushen tot zaken zijn opgelost. Dat herken ik in haar.’

Directeur met privécoach

Christina zegt een lerende directeur te zijn met een privécoach, die tevens verstand heeft van financiën. ‘Ik heb niet het gevoel dat ik moet opboksen tegen een mannenbolwerk. Mensen zijn soms wel verrast dat ze een 26-jarige ceo tegenover zich krijgen, maar het went snel. En ik word ondersteund door een kundig bestuur.’

Alleen het ‘finishen’ van de schoenen gebeurt nog in de magazijnen in Breda. Nauwgezet analyseert kwaliteitsmanager René de Vroome een sneaker die vanuit het Portugese Felgueiras is geleverd. ‘Ook na 37 jaar in dit bedrijf krijg ik kippenvel als ik een nieuwe schoen vasthoud. Ik kijk of de zool er goed op zit. Klopt de hoogte en de inleg? Zijn de veters op de juiste lengte? Bij deze schoen zie ik een kleine verdikking aan de buitenkant na het schuren van het leer. Daar keur ik hem niet op af, maar ik stuur wel een foto naar Portugal. Onze schoenen moeten perfect zijn.’

De afwerking van de schoenen voordat ze kunnen worden verkocht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Geert van Spaendonck onderhoudt intensief contact met de fabrieken in Portugal en India om misstanden bij de productie uit te sluiten. ‘Je komt in die landen bijna in schoenendorpen terecht. Het zijn eveneens familiebedrijven, we werken nooit met tussenhandelaren. We hebben in India ook de leveranciers in kaart gebracht. Je moet continu alert zijn. In samenwerking met Leather Working Group willen we garanderen dat in onze keten geen kinderarbeid voorkomt.’

Christina van Spaendonck zal vooral online de jongere generaties willen aanspreken met digitaal ontwikkelde schoenen. Vader Geert blijft de producent met de artistieke blik, als zijn voorvader en schilder Gérard van Spaendonck. En dus zal hij met zijn creativiteit blijven zoeken naar de ideale lijn voor de schoenen van Van Lier.

Geert van Spaendonck: ‘Je wordt niet geboren met een bepaalde stijl. Die moet je gaandeweg ontwikkelen. Italië is mijn voornaamste bron van inspiratie en een permanente leerschool voor styling. Ik koppel het Italiaanse gevoel van schoonheid aan Duitse Pünktlichkeit. En als Nederlander geef ik onze producten een stoere look.’