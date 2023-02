Dat er geld wordt verdiend, maakt van ondernemingen geen boemannen

Als een onderneming dezer dagen de winstcijfers over 2022 bekendmaakt, heet het al gauw een schande als er miljarden zijn verdiend. Oók in deze krant, doorgaans toch een bastion van goede smaak en gezond verstand. Dat verstand lijkt soms even een blokje om als het om jaarcijfers van multinationale ondernemingen gaat.

‘Greed is good’? Onzin natuurlijk. Maar ondernemingen die geen geld verdienen, dat is óók niet goed. Alleen bedrijven die gezond geld verdienen, kunnen blijven voortbestaan. En dus hun producten en diensten blijven produceren en leveren aan consumenten, werk bieden aan werknemers, belasting betalen aan overheden. O, én dividend betalen aan hun aandeelhouders, waaronder niet alleen de superrijke individuen met grote vermogens, maar ook onze eigen pensioenfondsen.

Laatst was Heineken aan de beurt. Ik dacht: ik pak de cijfers er even bij om te kijken wat deze brouwer precies heeft misdaan. Het bierconcern heeft in 2022 een 30 procent hogere omzet gehaald, bijna 35 miljard euro. En heeft hierbij een nettowinst geboekt van 2,8 miljard euro. Heel veel meer staat er niet in het persbericht, want het volledige jaarverslag publiceert de brouwer pas later in het jaar. In elk geval is de netto winstgevendheid (nettowinst in procenten van de omzet) gedaald ten opzichte van 2021.

Het jaarverslag over 2021 biedt meer inzicht. Natuurlijk zijn de getallen niet actueel, maar het gaat me om de orde van grootte der dingen.

Omzet in 2021: 26,5 miljard. Nettowinst: 3,5 miljard. Wat bij de kosten direct opvalt, is hoeveel Heineken afdraagt aan schatkisten wereldwijd. Om te beginnen: 4,6 miljard euro aan accijnzen. In het jaarverslag staat netjes vermeld dat als Heineken alleen een ‘doorgeefluik’ is van accijnzen aan consumenten, deze niet als kosten worden opgevoerd. Deze 4,6 miljard konden niet worden doorgegeven en zijn dus operationele kosten voor het bedrijf. Naast de accijnzen droeg Heineken dat jaar ook nog 800 miljoen euro winstbelasting af, zijnde 18,5 procent van het bruto resultaat. Het personeel van Heineken – 85 duizend werknemers in tientallen landen – ontving dat jaar 3,5 miljard euro aan beloningen.

Wie verdient er dus het meeste aan Heineken? Overheden (5,4 miljard) en pas ver daarna, ex aequo, de werknemers en de aandeelhouders (ieder 3,5 miljard).

Zitten die aandeelhouders soms voor een dubbeltje op de eerste rang? Is Heineken een graatmager bedrijf, volgehangen met schulden? Nee, het balanstotaal van een kleine 50 miljard euro is voor een kleine 20 miljard gefinancierd met eigen vermogen, wat gewoon solide is. De aandeelhouders verdienden in 2021 dus een rendement van 3,5 miljard op een eigen vermogen van 20 miljard, zijnde 17,5 procent. Hiervan betaalt Heineken overigens, blijkens het dividendbeleid, maar een deel uit aan aandeelhouders.

Is dat sappelen voor de aandeelhouders? Nee. Is het extreem veel? Nou er zijn heel wat ondernemingen, óók heel grote, die een veel hoger rendement halen. Enne: de risico’s zijn natuurlijk óók voor die aandeelhouders. In 2020 leed het bedrijf verlies.

Dat een bedrijf als Heineken in een gewoon jaar miljarden verdient, zo komt het me voor, is vooral een kwestie van schaal. Bij een groot bedrijf gaat het om grote getallen. Dan ben je niet meteen een boeman. Of een uitzuiger van consumenten. Dan doe je gewoon netjes je werk.

