Energiearmoede is nu al het woord van het jaar 2022. Maar over energierijkdom heeft niemand het ooit gehad toen in de jaren zestig de cv’s en ovens op de Groningse gasbel werden aangesloten, en autorijden en vliegvakanties mogelijk werden doordat supertankers vol Arabische olie bij Rotterdam aanmeerden.

Eigenlijk is energie al 150 jaar zo goedkoop dat ermee kan worden gesmeten. Probleemloos rijden mensen duizend kilometer voor twee weken vakantie in Zuid-Frankrijk. Of vliegen ze twaalfduizend kilometer naar Bangkok in Thailand. En dat zijn niet alleen de geprivilegieerden – hoewel hun ecologische voetafdruk gemiddeld honderd keer zo hoog zal zijn als die van Jan Modaal. Eigenlijk heeft de grote meerderheid van de huidige generatie de kosten van de energie nooit echt in de portemonnee gevoeld. Anders zou men er wel voorzichtiger mee zijn omgesprongen.

In 1973 riep Joop den Uyl nog even ‘dat het nooit meer zou worden zoals vroeger’ na een Arabische olieboycot en riep hij dat de gordijnen ’s avonds echt dicht moesten. Maar een jaar later konden Nederlanders alweer in de hele buurt zien of er naar Mies op Nederland 1, of Brandpunt op Nederland 2 werd gekeken. Daarna werd het uitstoten van broeikasgassen een nationaal tijdverdrijf.

Dat de energieprijs nu de pan uitrijst is een zegen. Het werd hoog tijd. De klimaatverandering lijkt in een stroomversnelling te zijn gekomen. In Basra in Irak werd deze zomer al een temperatuur gemeten van 53,8 graden Celsius. In de Iraakse hoofdstad Bagdad kwam de temperatuur uit op 51,3 graden. Dat ligt dicht aan tegen de hoogste temperaturen die ooit zijn gemeten. Niet alleen West-Europa, heel de wereld zucht nu onder extreme temperaturen.

Misschien wordt de westerse wereld zich eindelijk bewust dat het zo niet door kan gaan met grootscheepse energieverspilling. Misschien gaan duurzame energiebronnen concurreren met fossiele. Misschien gaan mensen betalen wat energie werkelijk kost, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de huishoudportemonnee maar ook naar het milieu. Misschien wordt het minder cool om te wonen in een groter huis en te rijden in een grotere auto.

De exploderende energierekening is een probleem voor lagere inkomens in Nederland. Maar daar moet geen mouw aan worden gepast door energieprijzen te verlagen, met het verstrekken van subsidies of het instellen van een plafond. De enige oplossing is het aanpassen van het belastingstelsel, waarbij lage inkomens worden ontzien en hoge inkomens meer moeten betalen. Ook kan de wegenbelasting voor energieslurpers worden verdrievoudigd en wordt de woz-heffing mede afhankelijk gemaakt van het energieverbruik per inwoner.

Nu blijft het bij retoriek. Haal het geld weg bij de grote westerse oliemultinationals die samen (Shell, BP, ExxonMobil, Chevron en Total) in het eerste halfjaar 100 miljard dollar winst hebben gemaakt. Ten eerste zal een groot deel van die 100 miljard winst via dividenduitkeringen in de pensioenkassen stromen. En ten tweede is zoiets alleen mondiaal aan te pakken. Shell heeft niet eens een hoofdkantoor meer in Nederland en wint er nauwelijks nog olie en gas.

Energiearmoede is een goede zaak, zo lang alle 17 miljoen Nederlanders het gelijk ervaren.