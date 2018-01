Dat ASML zo floreert zou de oude moeder Philips met trots moeten vervullen

Elke keer als chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven nog mooiere cijfers presenteert, moet dat in het Philips-bastion in Eindhoven als een kaakslag aanvoelen. En dat geldt zeker ook voor het hoofdkantoor in het verre Amsterdam.



De verstoten dochter heeft de moeder in vele opzichten overtroffen. Ze is niet alleen mooier maar ook groter en succesvoller. De beurswaarde van ASML is na de koersstijgingen van de afgelopen twee dagen gestegen tot 70,82 miljard euro. Die van gezondheidstechnologiebedrijf Koninklijke Philips is 'slechts' 30,89 miljard.



AMSL is niet alleen de lieveling van aandeelhouders. Ook werknemers zien het als een eigentijds walhalla.