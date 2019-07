Dankzij samenwerking VW en Ford rijden over een paar jaar de eerste elektrische ‘VolksFords’ in Europa

Carosserie van een elektrische VW Golf in de fabriek in het Duitse Zwickau. Deze fabriek wordt omgebouwd voor de productie van VW’s nieuwe e-auto. Beeld Hollandse Hoogte

‘Dit wordt de grootste verandering in transport sinds iemand met de naam Henry Ford begon met de massaproductie van auto’s.’ De huidige baas van Ford, Jim Hackett, weet het mooi te verkopen. Beide autofabrikanten gaan samen werken op het gebied van elektrisch rijden: over een paar jaar rijden in Europa auto’s op de weg die eruit zien als een Ford, maar waarvan onderzijde, motoren, aandrijving en software een Volkswagen is.

Dat Ford kiest voor deze verregaande vorm van samenwerking is opmerkelijk. Tot nu toe was de ‘aandrijflijn’, het onderstel, de vering, de motor en de transmissie, een belangrijk onderscheidend onderdeel van een personenauto. Dit deel bepaalt voor een groot deel hoe een voertuig rijdt, stuurt en veert. Ford hamerde altijd op de goede rijkwaliteiten van zijn kleine Europese modellen als de Fiesta en de Focus.

Maar dit onderscheid verdwijnt met de komst van elektrische aandrijving, omdat alle elektromotoren stil, trillingsvrij en krachtig zijn. Hiermee kunnen marketingafdelingen zich straks niet meer op de borst kloppen. Tegelijkertijd vergt de omschakeling van brandstofmotoren naar elektrisch enorme investeringen: fabriekslijnen moeten omgebouwd en accucapaciteit zeker gesteld.

‘Renaissance van Ford in Europa’

Ford was een laatkomer op elektrisch gebied. Daar komt bij dat het concern in Europa al lange tijd in zwaar weer zit en hier forse verliezen boekt. In juni kondigde de leiding 12 duizend ontslagen aan in Europa en de sluiting van 6 van de 24 fabrieken.

Volkswagen is juist een van de voorlopers bij elektrificatie. Het concern heeft zes miljard euro gestoken in de ontwikkeling van een elektrisch platform. VW heeft bovendien veel ervaring in het delen van zijn platforms: al jaren worden verschillende modellen van de verschillende merken van VW (waartoe ook Audi, Skoda en Seat behoren) op dezelfde onderkant gebouwd.

Volkswagentopman Herbert Diess en de president van Ford Jim Hackett samen in een prototype van het elektrische platform dat VW aan Ford gaat leveren. Beeld Volkswagen

Door nu platforms te gaan verkopen aan Ford, kunnen beide concerns profiteren: Ford staat ineens vooraan bij de elektrificatie. Hierdoor groeit de kans dat het concern straks kan voldoen aan de strenge normen voor de uitstoot van CO2, tegen relatief bescheiden kosten. Hackett noemde de overeenkomst ‘de renaissance van Ford in Europa’.

Volkswagen profiteert van schaalgrootte voor zijn platform, zei VW-topman Herbert Diess bij de bekendmaking van de plannen in New York. ‘Het is zaak elektromobiliteit zo snel mogelijk op te schalen,’ stelde hij. Hoe meer elektrische platforms het concern kan bouwen en verkopen, hoe lager de kosten. Dit geeft VW, dat als enige automaker zo’n platform heeft, volgens analisten een enorme voorsprong op de concurrentie. Op het platform kunnen ontwerpers eindeloos variëren, stelt Diess. ‘Je zult verbaasd staan hoe veel verschillende voertuigen je erop kunt bouwen.’

Grotere afzetmarkt

Hoewel het VW-concern denkt de komende tien jaar vijftien miljoen e-auto’s op het nieuwe platform te produceren, is het niet zeker of de vraag groot genoeg zal zijn. Door zijn platform met Ford te delen, hebben de Duitsers zich gegarandeerd van een fikse afzet. Bovendien biedt de samenwerking Volkswagen nieuwe kansen in de Verenigde Staten, waar het merk al decennia lang een kwakkelend bestaan leed, en waar het met Dieselgate bijna zijn Waterloo vond. Ford kan meeliften in Europa en krijgt via Volkswagen mogelijk betere toegang tot de belangrijke Chinese markt, waar elektrificatie nu al een hoofdrol speelt.

Volkswagen ziet zijn platform vooral als een rijdend softwarecentrum. Het concern wil in de toekomst allerlei functionaliteit toevoegen via een constante onlineverbinding. Door software-updates kan een auto gedurende zijn bestaan worden verbeterd, maar het biedt ook mogelijkheden tijdelijke extra’s te verkopen. Bijvoorbeeld even wat meer vermogen tijdens de vakantie, of extra functies in het entertainmentsysteem.

Alle mooie plannen zijn duur. Misschien wel te duur, zegt Diess. ‘De ontwikkeling van een besturingssysteem voor onze auto’s kost miljarden euro’s en daar komt jaarlijks een paar miljard bij voor updates en verdere ontwikkeling.’ Vandaar dat samenwerking met andere bedrijven noodzakelijk is, zegt hij. Volkswagen zegt open te staan om zijn platform ook met andere fabrikanten te gaan delen. Vermoedelijk eerst in China, maar mogelijk ook met fabrikanten uit Europa en de VS.