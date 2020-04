Dankzij het virus beleeft de drive-thru eindelijk zijn doorbraak in Nederland

Het coronavirus dwingt ondernemers tot creativiteit. Dus hebben velen inmiddels een drive-thru geopend om hun waren te slijten. De Nederlandse automobilist sluit graag aan in de rij. De asperges van Corné Ooms uit Hoogerheide zijn niet aan te slepen dit jaar.

‘Ondernemen is doen.’ Zo vat aspergeteler Corné Ooms (47) uit Hoogerheide de toestand samen. Hij kijkt er zeldzaam opgewekt bij, zijn onderneming draait sinds een paar dagen als een dolle.

Achter zijn rug een onophoudelijke stroom van stilstaande of stapvoets rijdende auto’s, op weg naar het loket van zijn asperge drive-thru, ingericht op de voormalige carpool-parkeerplaats bij afrit 30 van de A58, niet ver van Bergen op Zoom. De mensen kunnen er naast al dan niet geschilde asperges van eigen bedrijf ook aardbeien, beenham en eieren kopen. Dat alles zonder hun auto te verlaten. En vanaf eind van de maand is er ook ansjovis, waarmee de drie A’s van Bergen op Zoom verzekerd zijn.

Bestelling aan een stok

In Uden had Ooms gezien dat bij de aardbeien drive-in van Jan en Birgitte van den Elzen – niet ver van het door het coronavirus zwaar getroffen ziekenhuis Bernhoven – de wachttijd kan oplopen tot drie uur. Het zette hem aan het denken. ‘Zo kan ik van m’n asperges afkomen, nu de afzet aan de horeca is opgedroogd.’

De overtollige carpoolplek bij de snelwegoprit schoot hem in gedachten – pal ernaast is inmiddels een groter parkeerterrein gekomen. Maandagochtend zat hij bij de wethouder aan tafel – ‘zo gaat dat in een dorp’ – , dinsdag lag de vergunning in de bus, donderdag kwamen burgemeester en wethouder het lint doorknippen. Zijn zoons Jules (15) en Krijn (14), die volgens hun vader thuis toch maar liepen te lanterfanten, wilden dolgraag in de kraam werken. Ze hebben er inmiddels handigheid in: eerst de bestelling opnemen, dan de aan een lange stok bevestigde pinautomaat door het raampje de auto in, en tenslotte de bestelling, aan een even lange stok met haak aan het uiteinde.

De eerste drive-in was Kirby’s Pig Stand in Dallas, Texas, waar in 1921 de eerste maaltijden door het autoraam werden aangereikt. Het systeem werd in de jaren dertig verbeterd: er kwamen drive-thru’s, waarbij de bestelling bij een loket wordt afgehaald. McDonalds bracht het concept in 1985 naar Europa, in 1987 opende de eerste McDrive in Nederland. In de VS behoort ook het drive-thru bankieren, film kijken, ter kerke gaan en trouwen tot de mogelijkheden, Albert Heijn introduceerde er in 2012 het pick-up point, waar online bestelde boodschappen in de kofferbak worden geplaatst.

In Nederland was het wachten tot de corona-uitbraak om de drive-thru groot te maken. Op veel plekken zijn corona-teststraten ingericht voor zorgpersoneel. Inmiddels hebben ook kleine ondernemers in de mest uiteenlopende sectoren de auto als tegen het virus beschermend schild ontdekt.

In de rij voor de drive-thru van aspergeteler Ooms. De ondernemer kan amper bevatten hoe snel zijn asperges en aardbeien worden verkocht. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Iets positiefs

‘Pa, schiet op nou, jij bent de baas’, roepen Jules en Krijn vanuit hun kraam. Ze hadden hun vader al eerder gewaarschuwd: de aardbeien zijn alweer op, de asperges bijna. In twee uur zijn er honderdvijftig klanten geweest, Ooms kan het amper bevatten.

Brabantse Wal-asperges zijn, net als de Opperdoezer Ronde en de Westlandse druif een officieel Europees streekproduct. ‘Zilter dan die uit Limburg’, verklaart Ooms. ‘Dat komt door de nabijheid van de Westerschelde.’ Moeite met stekers vinden heeft hij niet. In de Brabantse Wal is het vaak familie die komt helpen. En er is aanbod genoeg. ‘Deze week hebben al zeven uitzendbureau’s gebeld.’

Zijn hele gezin heeft corona gehad, denkt hij, al weet hij het niet zeker omdat niemand is getest. Grootvader Ooms was de eerste uit de gemeente die in het ziekenhuis belandde. ‘We mogen hem nog steeds niet opzoeken, dat snijdt door je ziel.’ Ooms zelf is er nu twee weken vanaf. Hij slaat op zijn buik. ‘Je zou het niet zeggen maar ik ben acht kilo afgevallen.’

‘Voor mij is dit het mooie wat uit het coronavirus voortkomt’, zegt hij, kijkend naar de niet opdrogende stroom klanten. ‘Er zitten alleen maar goede kanten aan.’ Hij heeft voor alle zekerheid de carpoolplek tot het einde van de aspergetijd – 21 juni – gehuurd.

‘De boeren hebben het moeilijk, dit moet je steunen’

Veel klanten op deze zaterdagochtend komen uit de buurt. ‘Voor mij is dit hét eten voor deze tijd van het jaar’, zegt Irene Spaan uit Bergen op Zoom. De familie Bonte komt uit Rotterdam maar is op de terugweg uit Zeeland, waar de Bontes bij opa in de tuin hebben gezeten – op gepaste afstand. Ze sloegen vier kilo in, en dan ook nog soepasperges: ‘Een prachtig systeem’.

Sandra Hessels, die bij haar vriend in Hoogerheide is, had altijd al een hekel aan boodschappen doen, maar sinds de corona-uitbraak nog meer. ‘Dan vind ik dit een goede oplossing.’ Philip en Hettie Wouterse zijn met de cabrio gekomen. Hij is transportplanner, en maakt nu dagen van zestien uur. Ze gaan met een pond geschilde asperges en twee aardbeisnacks terug naar Bergen op Zoom. ‘De boeren hebben het moeilijk, dit moet je steunen.’

Niet iedereen is fan. M. Dupont, die al 23 jaar geen auto meer rijdt, staat met zijn fiets tussen de wachtende auto’s. ‘Ik ben geen grote liefhebber van asperges’, bekent hij. ‘Er zit weinig smaak aan.’ Als hij de prijzen ziet, verdwijnt zijn laatste animo. ‘Ze gooien met de feestdagen de prijzen nog verder omhoog.’

Intussen komt een wit busje nieuwe voorraad brengen. De asperges van de Brabantse Wal zijn niet aan te slepen dit jaar.

Eerst de bestelling opnemen, dan de aan een lange stok bevestigde pinautomaat door het raampje de auto in, en tenslotte de bestelling, aan een even lange stok met haak aan het uiteinde. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant