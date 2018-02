Daling aantal zwangerschappen is indicator voor nieuwe recessie

Dat blijkt uit een onderzoek van The National Bureau of Economic Research in de VS. Bij de laatste drie recessies in de VS daalde het aantal zwangere vrouwen in de zes maanden voor de economische krimp begon.



Er is al eerder een verband aangetoond tussen economische cycli en het aantal geboortes, maar niet eerder bleek het zo'n duidelijke voorspeller van een recessie.



Daniel Hungerman, economieprofessor aan de Universiteit van Notre Dame en initiator van het onderzoek, concludeerde dat bij de laatste drie recessies, waaronder de zware recessie na de kredietcrisis van 2008, op voorhand het aantal geboortes was afgenomen.



Reden zou zijn dat mensen het besluit om een kind te nemen veelal laten afhangen van hoe optimistisch ze zijn over de toekomst. Daarom is het aantal zwangerschappen een objectievere indicator dan bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen.