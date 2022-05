Dalende omzet maakt vlotte beursgang Bol.com onwaarschijnlijk

Pakketten worden voor verzending gesorteerd in het distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk. Beeld ANP / ANP

Alleen als Ahold het juiste bedrag kan incasseren voor een deel van de aandelen van webwinkel Bol.com, zal het alsnog tot een beursgang overgaan. ‘We zijn een goed gefinancierd bedrijf met een sterke balans, er is dus geen extreem hoge mate van urgentie’, zegt de woordvoerder van Ahold Delhaize.

Mede door de prijsstijgingen bedroeg de totale omzet van Ahold Delhaize in het eerste kwartaal 19,8 miljard euro, een toename van 8,3 procent vergeleken met dezelfde periode in 2021. Volgens analisten zou de winkelketen vooral hebben geprofiteerd van de gunstige dollarkoers. Op de Amsterdamse beurs kreeg Ahold Delhaize woensdag een flinke tik, het aandeel zakte zelfs even 5,5 procent en sloot uiteindelijk 1,5 procent lager.

Klimaat onvergelijkbaar

Met een omzetstijging van liefst 70 procent profiteerde Bol.com vorig jaar optimaal van de lockdowns, nu is de e-commercemarkt met 16 procent gekrompen. Analist Jos Versteeg van vermogensbeheerder Insinger Gilissen spreekt van ‘een logische terugval van de techbedrijven na de pandemie’. Maar het beursklimaat is onvergelijkbaar met eind vorig jaar, toen Ahold Delhaize een beursgang van Bol.com aankondigde.

Het Amerikaanse hedgefonds Elliott drong als activistisch aandeelhouder aan op die aparte beursgang van Bol.com, omdat de resultaten van de webwinkel ondergesneeuwd zouden raken bij Ahold Delhaize. Beleggersvereniging VEB becijferde dat Bol.com een beurswaarde van zo’n 8,3 miljard euro zou hebben, terwijl de supermarkten van Ahold Delhaize een waardering van 42,5 miljard opleveren.

Geen wonder dus dat topman Frans Muller tegen persbureau Bloomberg vertelde een beurswaarde van 1 tot 1,5 miljard euro ‘veel en veel te laag’ te vinden. Muller zei woensdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers van Ahold Delhaize dat de voorbereiding van de beursgang voor Bol.com volgens plan verloopt.

Juiste waarde laten uitkristalliseren

Maar hoe realistisch is dat streven nog? Eind vorig jaar blies Coolblue-oprichter Pieter Zwart een beursgang af. Analist Versteeg: ‘Dat was een slecht voorbereide actie. Met een smoes dat het sentiment aan de beurs niet deugde, trok Coolblue zich terug. Ahold zal het anders aanpakken.’ Dat blijkt ook uit de analyse van topman Muller voor de aandeelhouders, bij Ahold Delhaize gaat de voet op de rem. ‘We hebben een idee wat Bol.com waard is en willen de beste waarde voor het bedrijf krijgen’, zei Muller tegen Bloomberg. ‘Maar uiteindelijk bepaalt de markt dat. Als we niet de prijs kunnen krijgen die we willen, zullen we een beursgang moeten uitstellen of een andere oplossing moeten vinden.’ De woordvoerder van Ahold Delhaize bevestigt dat de directie eerst ‘de juiste waarde voor Bol.com wil laten uitkristalliseren’.

Jim Tehupuring van 1vermogensbeheer constateert dat Ahold Delhaize nu te laat is met een beursgang. ‘Een halfjaar geleden leken de omstandigheden nog fantastisch, nu niet meer. De rente loopt op, de omzet van Bol.com daalt, de techbedrijven worden minder gewaardeerd. Zonder groei vinden beleggers een bedrijf minder interessant. Dit jaar gaat Bol.com niet meer voor een goede prijs naar de beurs.’

Beursgang ‘onbegrijpelijk’

Het sentiment op de beurs is allesbepalend bij een mogelijke beursgang, zegt Nico Inberg van Deaandeelhouder.nl. ‘Als Ahold Delhaize de beursgang van Bol.com alsnog zou willen doordrukken, zeggen bankiers: niet doen. In tijden van krimp kun je niet naar de beurs. Het sentiment kan eind dit jaar ook weer omslaan, want ik begrijp die beursgang wel. Bol.com vormt immers de verborgen waarde van het aandeel Ahold, je wil dat deel graag apart zetten.’

Analist Versteeg noemt een beursgang van Bol.com juist onbegrijpelijk. ‘Het is een theoretische exercitie. Ahold zal nooit helemaal van Bol.com af willen, ze hebben dat bedrijf juist gekocht om de e-commercemarkt mede te beheersen. En Ahold ziet ook een combinatie met de supermarkten. Dus wat is het effect van een aparte beursgang voor Bol.com? Zonde van de moeite.’

Bol.com moet zich volgens Versteeg eerder afvragen of het de grote rivaal Amazon kan bijbenen. ‘Amazon is een formidabele concurrent, al is de e-commercemarkt zo groot dat er ruimte is voor twee spelers. Maar het is een markt van prijsvechters.’ Lage kosten zijn cruciaal, stelt Versteeg. ‘Beide bedrijven doen hetzelfde. Maar Bol.com kan niet tippen aan Amazon, dat verschil neem je niet weg met een beursgang.’